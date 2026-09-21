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Mưa lớn tiếp diễn, Huế cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 8 khu vực

Ngọc Văn

TPO - Mưa lớn xuất hiện trở lại trên địa bàn TP. Huế khiến nhiều khu vực có độ ẩm đất gần bão hòa. Ngành khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều xã, phường.

Sáng 21/9, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kéo dài trong nhiều giờ qua, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc và sụt lún đất ở một số khu vực trên địa bàn thành phố đang gia tăng.

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Mưa lớn kéo dài, Huế cảnh báo độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo cơ quan khí tượng, qua theo dõi ảnh vệ tinh và radar thời tiết, khu vực đồng bằng ven biển TP. Huế tồn tại các khối mây đối lưu phát triển mạnh, tiếp tục gây mưa trên diện rộng.

Lượng mưa đo được trong thời gian qua ở nhiều nơi ở mức cao. Trong đó, tại Giang Hải ghi nhận 138mm, cảng Tư Hiền 132,2mm; Phú Đa đạt 103,4mm và Trạm bơm Vinh Hà 94,8mm. Một số khu vực khác cũng có lượng mưa lớn như Bình Thành 86,4mm, Thủy điện Bình Điền 66,4mm, đập thủy điện Rào Trăng 4 đạt 63,6mm, cầu Truồi 52,8mm và Đồn Biên phòng Lăng Cô 52,4mm.

Kết quả phân tích độ ẩm đất cho thấy, nhiều khu vực trên địa bàn TP. Huế đã đạt ngưỡng trên 80%, thậm chí ở trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện bất lợi, làm tăng khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

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Một điểm sạt lở đất do mưa lớn ở Huế.

Trong những giờ tới, TP. Huế được dự báo tiếp tục có mưa lớn, ngành khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 8 xã, phường gồm: Bình Điền, A Lưới 5, Chân Mây - Lăng Cô, Nam Đông, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc và Vinh Lộc.

Cơ quan chức năng nhận định, lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể gây tác động đến môi trường, đe dọa an toàn tính mạng người dân, làm hư hỏng công trình hạ tầng, nhà ở, có thể gây chia cắt cục bộ, làm gián đoạn giao thông tại nhiều tuyến đường miền núi và khu vực ven sông suối...

Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại qua các khu vực ngầm tràn, cầu dân sinh, tuyến đường ngập sâu hoặc những nơi có nguy cơ sạt lở cao để bảo đảm an toàn.

Ngọc Văn
#TP. Huế #mưa lớn #lũ quét #sạt lở đất #sụt lún đất #cảnh báo thiên tai #A Lưới #Phú Lộc #Chân Mây

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