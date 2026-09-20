TPHCM mưa lớn đến bao giờ?

TPO - Nam Bộ và TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong những ngày tới. Đợt mưa được dự báo kéo dài đến hết ngày 24/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (20/9), TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa và dông. Một số nơi có thể mưa to đến rất to, chủ yếu vào chiều và đêm. Nhiệt độ trong ngày khoảng 23-33 độ C. Trong lúc mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết Nam Bộ và TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong những ngày tới. Đợt mưa được nhận định kéo dài đến hết ngày 24/9, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân TPHCM di chuyển trong cơn mưa lớn.

Dự báo từ 13h ngày 20/9 đến 13h ngày 22/9, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Lâm Đồng có lượng mưa 130-200mm, Đồng Nai 120-180 mm, An Giang và Cà Mau 110-160 mm, Tây Ninh và Đồng Tháp 100-150 mm, Vĩnh Long 80-14 0mm. TPHCM và Cần Thơ có thể ghi nhận 70-130 mm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân khiến Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn là do dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh và có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam. Một vùng áp thấp trên dải hội tụ này cũng đang di chuyển về phía Tây.

Cùng với đó, gió mùa Tây Nam ở phía Nam duy trì cường độ yếu đến trung bình, trong khi các vùng hội tụ gió hoạt động mạnh trên khu vực Nam Bộ, tạo điều kiện cho mưa dông tiếp diễn. Từ khoảng ngày 24/9, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc nên tình hình mưa có thể thay đổi.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn kéo dài có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, vùng ven sông và kênh rạch, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và cây trồng. Tại các khu vực đồi núi, đặc biệt là Lâm Đồng, cần đề phòng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất.

Bên cạnh đó, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Người dân, đặc biệt tại những khu vực thường xuyên ngập, cần chủ động theo dõi diễn biến mưa để có phương án di chuyển và bảo vệ tài sản khi cần thiết.