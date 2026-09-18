Vùng đất lau sậy 'lột xác' cùng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

TPO - Từ vùng đất sình lầy, lau sậy cao quá đầu người, thường xuyên ngập sâu mỗi khi triều cường, khu vực đường Phú Định, đoạn qua cống ngăn triều Phú Định (TP. HCM) đang 'lột xác' cùng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn hoàn thiện.

Video: Công trình cống Phú Định đang thi công giai đoạn cuối.

Những ngày giữa tháng 9/2026, đi dọc con đường qua dự án cống ngăn triều Phú Định (phường Phú Định), khó còn nhận ra hình ảnh một vùng đất từng um tùm lau sậy, lầy lội và ngập nước. Tuyến đường đang được hoàn thiện với mặt đường rộng rãi, vỉa hè được xây dựng đồng bộ.

Khu vực qua cống ngăn triều trước đây (tháng 9/2025) và hiện nay. Ảnh: Hữu Huy

Công trường cống ngăn triều Phú Định, một hạng mục thuộc dự án Giải quyết ngập do triều - khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (hay còn được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng), cũng không còn cảnh dang dở kéo dài. Sau khi dự án được tái khởi động, công trình từng có thời gian “đóng băng” đã tiếp tục được triển khai và đẩy nhanh tiến độ. Cùng với các hạng mục chính, đường giao thông và cảnh quan xung quanh đang từng bước hoàn thiện.

Với những người đã sống nhiều năm ở đây, sự thay đổi ấy không chỉ nằm ở một con đường mới.

Đường giao thông qua khu vực cống ngăn triều Phú Định đang được hoàn thiện.

“Hồi trước, nước ngập, rắn rết bò vô nhà”

Ngồi trước quán nước giải khát gần cống ngăn triều Phú Định, chị Lâm Thị Sóc (phường Phú Định) vui vẻ nhìn dòng người qua lại trên tuyến đường đang được chỉnh trang.

Chị bảo, con đường sạch hơn, đẹp hơn, người dân đi lại cũng thoải mái hơn. Với người buôn bán nhỏ như chị, đường sá khang trang còn đồng nghĩa với việc khách có thể dễ dàng tìm đến quán hơn.

Nhưng điều chị nhớ nhất về những năm trước không phải chuyện buôn bán. “Trời ơi, nó ngập lắm em! Rắn rết bò vô nhà. Nước ngập lên cao lắm, nước thì đen thui hôi thối”, chị Sóc kể.

Chị Lâm Thị Sóc chia sẻ với phóng viên về cảnh ngập úng trước đây. Ảnh: Hữu Huy

Mỗi lần mưa lớn kết hợp triều cường, việc đi lại trở nên khó khăn. Nước từ đường tràn vào nhà, có khi muốn ra ngoài cũng không dễ. Gia đình chị mới nâng nền nhà khoảng một tháng nay để hạn chế ảnh hưởng của ngập nước.

Bây giờ, nhìn con đường đang từng ngày thay đổi, chị không giấu được niềm vui. “Đường sạch sẽ, người ta đi tới lui cũng đẹp. Nói chung là rất là mừng. Ai cũng mừng hết trơn”, chị nói.

Với chị Sóc, thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc đi lại. Đưa đón con đi học thuận tiện hơn, người dân qua lại dễ dàng hơn. Trước đây, mỗi khi mưa hoặc triều cường dâng, “không thể nào mà đi được”.

Còn nay, con đường rộng và sạch hơn mở ra thêm hy vọng cho việc buôn bán. “Đường rộng ra thì người dân đi lại đây nhiều hơn, tôi cũng kinh doanh buôn bán khả quan hơn”, chị chia sẻ.

Chị mong công trình tiếp tục được đẩy nhanh, sớm hoàn thiện để con đường hoàn chỉnh, việc đi lại và buôn bán càng thuận lợi.

"Cống ngăn triều thi công trở lại và hoàn thành xong con đường này, tôi cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy đó. Thật, không có nghĩ là công trình có thể hoàn thành như vậy”, chị Sóc nói, giọng đầy phấn khởi khi chia sẻ với phóng viên.

Cũng sống trên đường Phú Định, chị Huỳnh Thị Phương Thảo cho biết, người dân khu vực này đã mong chờ công trình hoàn thiện từ rất nhiều năm. Vì vậy, việc dự án được tái khởi động và tuyến đường từng bước được chỉnh trang khiến chị và nhiều hộ dân phấn khởi.

Theo chị Thảo, khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường mà còn giúp việc đi lại, sinh hoạt của người dân thuận tiện hơn.

“Người dân tụi tôi rất mong công trình sớm hoàn thiện, vì vừa sạch đẹp cho môi trường, vừa thuận tiện cho dân sinh sống”, chị Thảo nói.

Chị Thảo chia sẻ với phóng viên.

Sau khoảng một thập kỷ chờ đợi, điều người dân mong nhất lúc này là công trình sớm về đích, phát huy hiệu quả chống ngập và mang lại diện mạo khang trang hơn cho khu vực.

“Đường xá với chống ngập như vậy là tụi tôi rất vui mừng rồi. Mười năm nay chờ đợi, giờ thấy công trình làm được như vậy rất vui. Mong công trình sớm hoàn thành để cải thiện cảnh quan, giao thông và giúp khu vực giảm ngập. Cùng với đó, tôi kỳ vọng việc nâng cấp nền cũng được đầu tư đồng bộ hơn”, chị Thảo chia sẻ.

Bàn giao công trình trong tháng 10 tới

Ông Phạm Văn Hùng - Chỉ huy trưởng tại công trường cống Phú Định cho biết, phần xây dựng cơ bản của công trình đã hoàn thành và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối. Đơn vị thi công phấn đấu hoàn tất toàn bộ các hạng mục vào ngày 30/9, sau đó thực hiện các thủ tục để bàn giao trong tháng 10 sắp tới.

Không khí thi công tất bật trên công trường dự án cống ngăn triều Phú Định.

Theo ông Hùng, các công việc còn lại chủ yếu gồm hoàn thiện đường, vỉa hè, xử lý các hạng mục bê tông, lát gạch và chỉnh trang khu vực công trường. Dự kiến trong tối nay, đơn vị sẽ hoàn thành hơn 1km thảm nhựa của tuyến đường qua khu vực dự án.

Đối với hệ thống cống, cửa van chính đã được lắp đặt và vận hành. Riêng các cửa van khu vực âu thuyền và trạm bơm đang tiếp tục được lắp đặt, hoàn thiện.

“Thiết bị cửa van âu thuyền dự kiến được tập kết trong hôm nay và hoàn thành lắp đặt trong khoảng 10 ngày. Các hạng mục còn lại, gồm cửa van âu thuyền và trạm bơm, cũng phấn đấu hoàn thành từ nay đến cuối tháng 9”, ông Hùng cho biết.

Ông Hùng cho biết thêm, với tiến độ hiện nay, công trường đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn tất những phần việc cuối cùng, hướng đến mục tiêu hoàn thành công trình đúng kế hoạch.