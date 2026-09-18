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Nhịp sống phương Nam

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TPHCM bất ngờ mưa lớn

Anh Nhàn

TPO - Nhiều khu vực trung tâm TPHCM bất ngờ xuất hiện mưa lớn, khiến người dân đang lưu thông trên đường phải tìm nơi trú, di chuyển chậm do tầm nhìn hạn chế.

Lúc 15h ngày 18/9, nhiều khu vực trung tâm TPHCM bất ngờ mưa lớn, có thời điểm, mưa xối xả khiến người dân di chuyển trên đường gặp nhiều khó khăn. Người đi đường phải mặc áo mưa, tìm nơi trú tạm. Nhiều phương tiện di chuyển chậm do tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt.

Cùng thời điểm, nhiều khu vực khác tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào kèm dông.

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Cơn mưa lớn khiến người dân vất vả di chuyển trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét, các đám mây dông đang phát triển tại nhiều khu vực Nam Bộ, gây mưa rào kèm dông, sét. Tại TPHCM, vùng mây dông được ghi nhận ở một số khu vực như phường Chánh Hưng, xã An Long và xã Phước Thành, sau đó có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ ngày 18 đến 20/9, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, phổ biến mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Tại TPHCM và khu vực miền Đông Nam Bộ, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Riêng khu vực phía Nam sông Hậu có khả năng xuất hiện mưa ngay từ buổi sáng.

Đợt mưa lớn tại Nam Bộ được dự báo có thể kéo dài hơn, đến khoảng ngày 24/9, với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 300 mm. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến ở mức 29-33 độ C, thấp nhất 23-26 độ C.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 8. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực đô thị có khả năng tiêu thoát nước kém.

Tại Lâm Đồng và Đồng Nai, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Anh Nhàn
#Mưa lớn TPHCM #Dông Nam Bộ #Dự báo thời tiết #Ngập lụt #An toàn mùa mưa

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