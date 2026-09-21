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Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm

Nguyễn Ngọc

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nguyên Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2021 – 2026, và Chủ tịch UBND xã Đăk Mar.

Chiều 21/9, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã có thông cáo báo chí kỳ họp thứ 17 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nguyên Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Nguyễn Ngọc Hưng đã để xảy ra va chạm giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Mar.

Bà Yến được xác định có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và quy chế làm việc.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, những vi phạm của bà Yến đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng xem xét báo cáo kết quả kiểm điểm, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Mar.

Trong đó có ông Nguyễn Bảo Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Mar, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Mar trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo còn để xảy ra khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; triển khai các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chưa kịp thời xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Để xảy ra những khuyết điểm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Bảo Tân, Bí thư Đảng ủy xã và bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Mar cùng ông Nguyễn Bảo Tân, bà Nguyễn Thị Mai Hương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Nguyễn Ngọc
#Kỷ luật Đảng #Quảng Ngãi #Vi phạm giao thông #Đảng ủy xã Đăk Mar #Ủy ban Kiểm tra Trung ương

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