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Giới trẻ

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Nước ngập nửa mét, gần 800 khách vẫn đội mưa dự đám cưới ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Nước dâng khoảng nửa mét sau trận mưa lớn, khu vực tổ chức lễ vu quy ở Hà Tĩnh ngập trong nước. Gần 800 khách vẫn lội nước đến dự tiệc.

Nước ngập nửa mét, gần 800 khách vẫn đội mưa dự đám cưới ở Hà Tĩnh. (Video nguồn Facebook)

Những ngày qua, hình ảnh những bàn tiệc kín khách giữa lúc nước ngập, cùng cảnh người dân xắn quần, lội nước đến dự đám cưới ở Hà Tĩnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hình ảnh được ghi lại tại buổi lễ cho thấy bên ngoài khu vực tổ chức tiệc vẫn ngập nước, trong khi phía trong, các bàn tiệc gần như kín khách. Không khí buổi lễ vẫn được duy trì để gia đình hai bên đón tiếp khách và hoàn thành các nghi thức của lễ vu quy.

Theo tìm hiểu, những hình ảnh trên được ghi lại tại lễ vu quy của gia đình cô dâu M.T., ở thôn Xuân Giang, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 19/9. Được biết, trước ngày tổ chức, gia đình dự kiến dựng rạp, chuẩn bị khoảng 80 bàn tiệc để đón khoảng 800 khách mời. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến khu vực tổ chức buổi tiệc cưới bị ngập.

Vì nước tràn vào khu vực dựng rạp, có thời điểm dâng khoảng 40-50cm. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, gia đình cô dâu cùng đơn vị tổ chức tiệc cưới phải tìm cách bảo đảm buổi lễ diễn ra an toàn.

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Hàng trăm khách lội nước tới dự tiệc cưới.

Anh Nguyên Trần (42 tuổi) - người phụ trách đơn vị tổ chức tiệc cưới cho biết mưa lớn kéo dài khoảng 6 giờ trong ngày 19/9. Khi nước bắt đầu dâng, những người tổ chức khá lo lắng vì nhiều thiết bị phục vụ buổi tiệc đang được lắp đặt trong khu vực ngập.

Đơn vị tổ chức sau đó chủ động kê cao loa đài và các thiết bị điện tử, đồng thời kiểm tra, bố trí lại hệ thống dây điện để hạn chế nguy cơ mất an toàn.

“Chúng tôi đã kê cao loa, đài và các thiết bị điện tử để tránh sự cố về điện. Ban đầu, tôi cứ nghĩ sẽ có ít khách đến dự. Tuy nhiên, sau đó khách mời lần lượt tới, ai cũng xắn quần, lội nước vào dự tiệc và chúc mừng cô dâu, chú rể. Mưa lũ là điều không ai mong muốn, nhưng mọi người đều vui vẻ, dành tình cảm và chia sẻ với gia đình”, anh Nguyên Trần nói.

Cũng theo anh Nguyên Trần, dù nước ngập sâu, nhưng trong bữa tiệc vẫn có khoảng 780 khách tham dự, chỉ một số ít không thể đến được do có việc đột xuất hoặc lý do khác.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Nước ngập 50cm #gần 800 khách vẫn đến dự đám cưới ngày mưa lũ ở Hà Tĩnh #đám cưới #mưa lũ #nước ngập

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