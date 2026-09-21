Những suất học bổng thắp sáng ước mơ đến trường

Từ những căn nhà còn nhiều thiếu thốn ở vùng sâu, vùng xa, những suất học bổng của Thành Đoàn Bắc Ninh đã tiếp thêm nghị lực, giúp các em nhỏ vượt khó, giữ vững ước mơ đến trường.

Trong căn nhà nhỏ ở xã Đại Sơn, thành phố Bắc Ninh, cô bé Hoàng Khánh Ly vẫn thường nhớ về người bố đã mất từ khi em còn rất nhỏ. Mẹ đi bước nữa, ba chị em Ly sống nương tựa vào bà nội đã 86 tuổi. Những năm tháng tuổi thơ của em vì thế thiếu đi vòng tay của cha mẹ, nhưng chưa bao giờ thiếu đi khát vọng được đến trường.

Ly hiện là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Đại Sơn. Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, em nhiều năm liền là học sinh giỏi. Bà nội tuổi cao vẫn cố gắng làm nhiều việc để chăm lo cho ba chị em, chỉ mong các cháu được học hành đến nơi đến chốn.

Em Hoàng Khánh Ly (bên trái) nhận được sự đồng hành của Thành Đoàn Bắc Ninh trong quá trình vươn lên trong học tập.

Thương bà, Ly càng cố gắng học tập. Nhưng trong lòng cô bé vẫn có một khoảng trống không dễ lấp đầy. “Em nhớ bố rất nhiều. Em ước có bố mẹ đưa đến trường như các bạn”, Ly chia sẻ.

Ước mơ giản dị ấy khiến câu chuyện của Ly trở nên đặc biệt trong mùa Trung thu năm nay. Thấu hiểu hoàn cảnh của em, Thành Đoàn Bắc Ninh phối hợp với nhà tài trợ trao học bổng “Nâng bước em đến trường” trị giá 12 triệu đồng.

Món quà đến với Ly không chỉ là khoản hỗ trợ để vơi bớt những khó khăn trước mắt. Với cô học trò nhỏ, đó còn là lời động viên rằng trên hành trình đến trường, em không đơn độc.

Thành Đoàn Bắc Ninh trao góc học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ở một xã vùng xa khác của thành phố Bắc Ninh, em Dương Thị Thùy Linh, học sinh Trường Tiểu học Đèo Gia, cũng đang lớn lên trong một gia đình đặc biệt khó khăn.

Linh ở thôn Đồng Bụt, xã Đèo Gia, thuộc hộ nghèo. Bố mẹ ly hôn, ba chị em sống cùng ông bà nội. Ông mắc bệnh tâm thần, bà tuổi đã cao nhưng vẫn là lao động chính trong gia đình.

Trong căn nhà nhỏ, 3 chị em Linh và ông bà nội nương tựa vào nhau để vượt qua từng ngày. Gánh nặng cuộc sống dồn lên đôi vai người bà đã già, trong khi ba chị em vẫn cần được chăm sóc, học hành. Biết được hoàn cảnh của Linh, Thành Đoàn Bắc Ninh phối hợp với nhà tài trợ trao học bổng “Nâng bước em đến trường” trị giá 12 triệu đồng vào dịp Tết Trung thu.

Ly và Linh cùng chung một ước mơ được đến trường, được học tập và có một tương lai tốt đẹp hơn. Những suất học bổng vì thế không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất. Đó còn là sự sẻ chia với những gia đình đang oằn mình trước khó khăn, là lời nhắn nhủ để các em nhỏ tiếp tục cố gắng trên hành trình học tập.

Anh Trần Văn Đăng – Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh trao quà tặng học sinh khó khăn dịp Tết Trung thu

1,2 tỷ đồng học bổng nâng bước em đến trường

Anh Trần Văn Đăng, Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh, cho biết thời gian qua, nhất là dịp Tết Trung thu, Thành Đoàn Bắc Ninh tập trung nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt là các em ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo và trẻ em yếu thế.

Theo anh Đăng, đây không chỉ là tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ mà còn là tình cảm của đoàn viên, thanh niên thành phố Bắc Ninh đồng hành cùng thiếu nhi, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận, vươn lên trong học tập.

Tết Trung thu năm nay, Thành Đoàn Bắc Ninh phối hợp với các nhà tài trợ trao 1,2 tỷ đồng học bổng “Nâng bước em đến trường” tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Cùng với những suất học bổng, Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố Bắc Ninh tặng 5.000 suất quà và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, hướng về thiếu nhi ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Những chiếc đèn lồng, tiếng trống múa lân, mâm ngũ quả, những phần quà và học bổng đã mang không khí Trung thu đến gần hơn với trẻ em ở những nơi còn nhiều thiếu thốn.

“Trung thu năm nay càng thêm ý nghĩa khi Bắc Ninh chính thức được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn mang đến nhiều món quà ý nghĩa, cơ hội và tạo điều kiện để các em được học tập, rèn luyện, được yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ và có cơ hội phát triển, nhất là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số”, anh Đăng nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, Thành Đoàn Bắc Ninh còn dành 500 suất quà, thiết bị học tập, thiết bị sử dụng cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và các em nhỏ đang điều trị tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục chuyên biệt và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1, 2.

Anh Đăng chia sẻ, với những em như Khánh Ly hay Thùy Linh, một suất học bổng có thể không thể thay đổi ngay hoàn cảnh gia đình. Nhưng một bàn tay chìa ra đúng lúc có thể giúp các em thêm niềm tin để bước tiếp. Mùa Trung thu này, trên hành trình đến trường của những cô bé ấy đã có thêm một món quà, một niềm tin và những người đồng hành.