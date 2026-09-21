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Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng

Trường Phong

TPO - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức vào ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Trong năm 2026, có hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) đã được tổ chức theo kế hoạch. Ngoài ra, sẽ có kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) với quy mô tổ chức cấp quốc gia.

Tháng 12, sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), với quy mô cấp quốc gia. Trong kế hoạch cũng nêu các sự kiện kỷ niệm trong các năm 2027, 2028, 2029, 2030.

Trong đó, năm 2030, có hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030).

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

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Hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh ngày 2/9/2025. Ảnh: PV.

Về hoạt động diễu binh, diễu hành, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Danh nghĩa tổ chức lễ kỷ niệm gồm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc Diễn văn kỷ niệm; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp lễ kỷ niệm.

Dịp kỷ niệm này cũng tổ chức các hoạt động gặp mặt, tri ân cán bộ lão thành, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ và người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Kế hoạch cũng nêu sẽ tổ chức cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng với tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, Đảng viên lão thành, Đảng viên tiêu biểu, người có công, gia đình chính sách và đại diện tiêu biểu các tầng lớp nhân dân tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Cùng với đó, sẽ có hoạt động tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ này, Ban chỉ đạo tổng kết giao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Trường Phong
#Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản #Diễu binh diễu hành dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng

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