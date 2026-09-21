Bí thư Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đề nghị không tặng hoa chúc mừng

TPO - Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng ông nhận nhiệm vụ mới, thay vào đó tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 21/9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy về việc không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng nhân dịp nhận nhiệm vụ mới.

Theo công văn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Để thực hiện nghiêm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tránh hình thức và không ảnh hưởng đến thời gian, công việc chung, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng.

Ông Vương Quốc Tuấn nhận quyết định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Tân Bí thư Tỉnh ủy mong muốn sự quan tâm được thể hiện bằng tinh thần đoàn kết, phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đề nghị này cũng giúp các cơ quan cấp tỉnh cùng 78 xã, phường, đặc khu trên địa bàn hạn chế những chuyến đi không cần thiết, tiết kiệm thời gian của cán bộ, phương tiện và các chi phí phát sinh.

Ngày 21/9, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định nhanh chóng bắt tay vào công việc, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ.