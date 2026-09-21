Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội: Thiếu sách giáo khoa là ‘sự cố lớn, chưa từng xảy ra’

TPO - Nhận định tình trạng thiếu sách giáo khoa là “sự cố lớn, chưa từng xảy ra”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị cam kết bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa, đồng thời công khai số liệu cụ thể để đại biểu Quốc hội thông tin với cử tri khi tiếp xúc.

Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục tập trung thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) ở một số địa phương trước và sau ngày khai giảng; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. (Ảnh: QH)

Các chính sách chăm lo cho học sinh; giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ; điều kiện dạy và học; các khoản thu đầu năm học; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường cũng là những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là việc kiểm soát nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế.

Tại phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải viện dẫn, cuối tuần qua, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã tổ chức phiên giải trình với Bộ trưởng GD&ĐT về những vấn đề được cử tri quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: QH)

Trong đó, tình trạng thiếu SGK bước đầu được khắc phục. Bộ GD&ĐT cũng chỉ ra rõ nguyên nhân. Tính đến ngày 19/9, số lượng SGK còn thiếu khoảng 900.000 cuốn, chiếm 0,25% trong tổng số 240 triệu bản; việc khắc phục đang được đẩy nhanh.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, việc dự báo, thống kê nhu cầu hoàn toàn thuộc trách nhiệm quản lý và có thể thực hiện sớm. Bà Nguyễn Thanh Hải nhận định đây là sự cố lớn, chưa từng xảy ra trước đây.

Nữ đại biểu đề nghị cần cam kết 100% học sinh có đủ SGK, đồng thời cần có báo cáo số liệu để đại biểu Quốc hội có thông tin cụ thể báo cáo cử tri khi tiếp xúc.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. (Ảnh: QH)

Phát biểu làm rõ một số vấn đề tại phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đối với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân, như việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tình trạng thiếu SGK, bữa ăn học đường…, quan điểm của Thủ tướng là xử lý đến cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm xử lý.

Ông cũng cho biết, sáng 21/9, Thủ tướng và Phó Thủ tướng đã họp với Bộ GD&ĐT để chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng thiếu SGK trước ngày 25/9.

Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT xác định SGK là hàng hóa thiết yếu để có cơ chế quản lý, cung ứng kịp thời; đồng thời rà soát cơ cấu giá, nâng cao chất lượng và tiếp tục giảm giá SGK.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018.