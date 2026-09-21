Bầu trời TPHCM mờ đục, coi chừng trẻ bệnh nặng

TPO - Thời tiết TPHCM mưa nắng thất thường, độ ẩm cao và không khí ô nhiễm khiến trẻ dễ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa, tay chân miệng, sốt xuất huyết... Bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần nhận biết sớm những dấu hiệu trẻ chuyển nặng.

Cần nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm

Những ngày qua, bầu trời TPHCM và một số tỉnh, thành Nam Bộ mờ đục, tầm nhìn hạn chế. Cùng với mưa nắng thất thường, độ ẩm cao, thời tiết này có thể làm gia tăng các bệnh hô hấp, tiêu hóa, bệnh truyền nhiễm và bệnh ngoài da ở trẻ.

Đoàn công tác Bộ Y tế thăm trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2

BS.CK2 Nguyễn Diệu Vinh - Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát diễn tiến bệnh, nhất là các dấu hiệu bất thường.

Theo bác sĩ Vinh, trẻ có thể mắc các bệnh hô hấp với biểu hiện sốt, ho, chảy mũi, nghẹt mũi, quấy khóc, ăn uống kém. Nếu nôn ói kèm tiêu chảy nhiều lần, đau bụng hoặc phân có nhầy máu, cần nghĩ đến nhiễm trùng đường ruột.

Phụ huynh không nên chỉ dựa vào mức độ sốt để đánh giá bệnh nặng hay nhẹ. Trẻ lơ mơ, khó đánh thức, co giật, không bú hoặc không uống được, nôn ói liên tục hay bệnh diễn tiến xấu cần được đưa đi khám.

Với bệnh hô hấp, cần chú ý nhịp thở của trẻ khi nằm yên, không khóc và không sốt. Trẻ dưới 2 tháng thở từ 60 lần/phút, 2-11 tháng từ 50 lần/phút hoặc 1-5 tuổi từ 40 lần/phút trở lên được xem là thở nhanh. Ngoài ra, co lõm lồng ngực, thở khò khè, thở rên, phập phồng cánh mũi hoặc tím tái môi, đầu ngón tay là dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám sớm.

Với sốt xuất huyết và tay chân miệng, phụ huynh cần lưu ý sốt kéo dài, trẻ giật mình chới với nhiều lần, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Đau bụng dữ dội, lừ đừ, tay chân lạnh, vã mồ hôi là những dấu hiệu nguy hiểm cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Mưa nắng thất thường, trẻ dễ mắc những bệnh gì?

Theo BS.CK2 Nguyễn Diệu Vinh, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện, niêm mạc đường hô hấp cũng nhạy cảm nên trẻ dễ xuất hiện các triệu chứng hô hấp khi thời tiết thay đổi.

Trong nhóm bệnh hô hấp, trẻ có thể mắc cảm cúm, viêm mũi họng, viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi. Một số trẻ có thể diễn tiến nhanh với các biểu hiện ho, sốt, khò khè, khó thở và suy hô hấp.

Bên cạnh đó, thời điểm tháng 9 đến tháng 10, khi trẻ đã trở lại trường học, các bệnh lây truyền qua tiếp xúc như tay chân miệng cũng là vấn đề phụ huynh cần lưu ý. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc, một số trường hợp có thể xuất hiện biến chứng thần kinh hoặc tim mạch.

Trẻ điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Phạm Nguyễn

Mưa nhiều cũng kéo theo nguy cơ gia tăng nơi sinh sản của muỗi vằn, làm tăng nguy cơ sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến ngày 6/9, TPHCM đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết, trong đó số ca mắc mới vẫn ở mức cao trong những tuần gần đây.

Ngoài ra, độ ẩm và nhiệt độ cao cũng khiến thức ăn dễ hư hỏng nếu không được bảo quản đúng cách. Trẻ có thể mắc các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy cấp, nhiễm trùng đường ruột với biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và mất nước. Da của trẻ cũng dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết nóng ẩm. Mồ hôi khó thoát có thể làm trẻ bị rôm sảy, viêm da, hăm hoặc nấm da.

Chăm trẻ bệnh, đừng tự ý dùng kháng sinh

Bác sĩ Vinh khuyến cáo phụ huynh có thể chuẩn bị một số thuốc và vật dụng chăm sóc thông thường như paracetamol, siro ho, nước muối nhỏ mũi. Tuy nhiên, không tự ý mua kháng sinh khi trẻ chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định.

Việc dùng kháng sinh không cần thiết có thể góp phần làm gia tăng tình trạng kháng thuốc, gây rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, tiêu chảy, kém hấp thu và tăng nguy cơ gặp tác dụng phụ của thuốc.

"Điều quan trọng là phụ huynh cần theo dõi diễn tiến bệnh chứ không chỉ tập trung vào việc hạ sốt cho trẻ", bác sĩ Vinh lưu ý.

Trong thời gian trẻ mắc bệnh, phụ huynh nên chia nhỏ bữa ăn, ưu tiên cháo, súp và các thức ăn loãng, dễ tiêu. Trẻ còn bú mẹ cần tiếp tục bú và có thể tăng số lần bú. Khi trẻ bắt đầu hồi phục, có thể bổ sung thêm một bữa ăn mỗi ngày, duy trì trong 1-2 tuần để giúp trẻ nhanh chóng lấy lại cân nặng.