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Pháp luật

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Khởi tố cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch cũ Nguyễn Thị Giang Hương

Văn Quân

TPO - Bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (trước đây), bị khởi tố để điều tra trách nhiệm liên quan đến những sai phạm trong quá trình công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch.

Ngày 5/10, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai vừa công bố thông tin bất thường về việc có quyết định khởi tố bị can đối với thành viên Hội đồng thành viên công ty.

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Bà Nguyễn Thị Giang Hương cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (cũ)

Theo đó, khoảng 10h ngày 2/10, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trực tiếp đến làm việc tại công ty, thông báo việc đã có quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Theo nội dung Văn bản số 2846/CSKTP5, Quyết định khởi tố bị can được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành ngày 28/9/2026.

Tại buổi làm việc, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin việc khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương liên quan trách nhiệm của bà trong quá trình công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (trước đây), trước khi về công tác tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo chính thức, công ty cũng đã báo cáo UBND TP Đồng Nai về vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương từng gây xôn xao dư luận vào năm 2024 khi bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng trong thời điểm đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

Theo tài liệu điều tra, nhóm người Việt Nam dưới sự chủ mưu của một người nước ngoài sống tại Campuchia đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) xác định 12 đối tượng trong nước sử dụng căn cước công dân giả, lập 17 tài khoản ngân hàng để bán cho nhóm lừa đảo.

Ngày 19/6/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND, cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Hương.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Giang Hương không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai và không cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến tài sản đã kê khai theo quy định.

Ngoài ra, bà Hương có những việc làm tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Những vi phạm này được xác định là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín cá nhân bà Hương cũng như Huyện ủy và UBND huyện Nhơn Trạch.

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#Đồng Nai #phường Nhơn Trạch #Nguyễn Thị Giang Hương #Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai #Uỷ ban Kiểm tra Trung ương giám sát Yên Bái kê khai tài sản

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