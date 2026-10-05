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Pháp luật

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Phá đường dây bắt trộm, tiêu thụ hơn 2.700 con mèo gây bức xúc

Nguyễn Dũng

TPO - Chia nhóm, địa bàn, chuyên hoạt động vào lúc nửa đêm, mỗi nhóm bắt trộm từ 4–10 con mèo/đêm, sau đó mang bán cho đầu mối. Trong quá trình điều tra, đường dây này khai nhận đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo.

Clip Công an TPHCM triệt phá nhóm đối tượng trộm mèo.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 12 người về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vụ án được phát hiện tại xã Đông Thạnh, liên quan đến hoạt động trộm cắp mèo trên địa bàn TPHCM.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện nhóm người có dấu hiệu trộm vật nuôi vào ban đêm. Quá trình xác minh, công an xác định nhóm này hoạt động tại các xã Đông Thạnh, Hóc Môn và các phường Tân Thới Hiệp và An Hội Tây.

Theo kết quả điều tra, Lưu Thanh Bình (sinh năm 1987, thường trú tại TP Cần Thơ) thu mua mèo sống, tập kết tại số 34/44 đường TX39 (khu phố 17, phường Thới An, TPHCM) để bán lại.

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Lưu Thanh Bình tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định Bình móc nối với một số người để thu mua mèo có nguồn gốc trộm cắp. Những người này tiếp tục rủ rê, kết nối thêm người, hình thành hoạt động bắt trộm, thu gom và tiêu thụ mèo tại nhiều địa bàn.

Nhóm này chia thành từng nhóm nhỏ, phân chia địa bàn, sử dụng xe máy đến các khu dân cư tìm vật nuôi. Thời gian hoạt động chủ yếu từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, khi người dân nghỉ ngơi, ít người qua lại.

Dụng cụ bẫy mèo được tự chế hoặc mua từ Bình. Sau khi bắt được mèo, các nhóm nhanh chóng thu gom, rời khỏi khu vực và mang đi bán. Theo lời khai, trung bình mỗi nhóm bắt trộm khoảng 4–10 con mèo/ đêm.

Công an xã Đông Thạnh đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hoạt động của nhóm này; thu giữ 50 con mèo, 55 bẫy mèo, 2 cân, 14 túi, 13 điện thoại di động, 7 xe máy, 2 máy đánh lông cùng 6,7 triệu đồng. Các cá nhân liên quan được triệu tập để làm rõ.

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Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trong quá trình điều tra, nhóm bị can khai nhận đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo. Ngoài số mèo do nhóm này cung cấp, Bình còn thu mua từ nhiều người khác để bán lại.

Sau khi thu giữ số mèo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp xác minh chủ sở hữu, đến nay đã trao trả 13 con cho 13 người dân. Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS tiếp nhận, chăm sóc trong thời gian tiếp tục xác minh.

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Người dân vui mừng nhận lại thú cưng của mình.

Công an TPHCM đề nghị người dân có mèo bị mất trộm liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS tại số 54 Đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng để cung cấp thông tin, phối hợp nhận dạng và làm thủ tục nhận lại tài sản.

Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vai trò của những người tổ chức, móc nối, thu mua và tiêu thụ mèo do trộm cắp mà có; đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh, thu mua, giết mổ vật nuôi kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc.

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#trộm mèo TPHCM #khởi tố 12 bị can #Công an xã Đông Thạnh #Lưu Thanh Bình #thu gom mèo #HAVEPAWS #Triệt phá nhóm trộm mèo #bắt giữ hơn 2.700 con trong đường dây phạm pháp

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