Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bị khởi tố vì tự ý khai thác hơn 1.700 m³ cát tại bãi bồi trên sông ở Đà Nẵng

Linh Khanh

TPO - Theo cơ quan công an, việc khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân được quyền tự ý khai thác, sử dụng hoặc mua bán.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh (48 tuổi, trú xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phát hiện qua công tác trinh sát nắm tình hình.

1791164177735-2058606273260568507-463356580870904388-b74f494ddc10f9741d67b43953482d5c.jpg
Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với quyền tự ý khai thác, mua bán (Ảnh: CA)

Theo điều tra ban đầu, Tỉnh sử dụng xe xúc lật và ô tô tải để san gạt, múc cát tại khu vực bãi bồi sát một nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi. Sau đó, số cát này được đưa về tập kết để bán cho người dân.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026, Tỉnh đã khai thác trái phép tổng cộng 1.759,48 m³ cát.

Trong số này có hơn 1.013m³ cát xây dựng và 745,8 m³ cát san lấp. Tỉnh đã bán 1.699,5 m³, thu hơn 714 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định khu vực bãi bồi nơi Tỉnh khai thác cát chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản cho Tỉnh hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi khai thác, mua bán khoáng sản trái phép và các nội dung liên quan.

Theo cơ quan công an, việc khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân được quyền tự ý khai thác, sử dụng hoặc mua bán.

Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Xem thêm

#Khai thác khoáng sản #Khởi tố bị can #Khai thác trái phép #Xã Gò Nổi #Tự ý khai thác cát trên bãi bồi

Cùng chuyên mục

Thủ đoạn che giấu doanh thu từ mỏ khoáng sản của Tuấn ‘thần đèn’

Thủ đoạn che giấu doanh thu từ mỏ khoáng sản của Tuấn ‘thần đèn’

TPO - Quá trình khai thác mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tuấn "thần đèn" và đồng phạm thỏa thuận với khách xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá mua bán thực tế. Đối với những khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn, các bị can không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán số lượng khoáng sản đã bán và doanh thu.

Đề nghị truy tố Tuấn ‘thần đèn’ cùng đàn em

Đề nghị truy tố Tuấn ‘thần đèn’ cùng đàn em

TPO - Tuấn “thần đèn” bị đề nghị truy tố về 3 tội danh “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe