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Pháp luật

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65 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông trong một đêm ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Chỉ trong một đêm, Công an Nghệ An phát hiện, lập biên bản 65 thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 27 xe mô tô để xác minh, xử lý.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Tổ công tác của đơn vị vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát tại 6 phường trung tâm gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc và Cửa Lò.

Qua tuần tra trong đêm 2/10, lực lượng chức năng lập biên bản 65 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 27 xe mô tô để xác minh, xử lý theo quy định.

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Lực lượng Công an Nghệ An kiểm tra, xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm.

Các tổ công tác tập trung tại những tuyến đường, khu vực thường có đông thanh, thiếu niên tập trung vào ban đêm như Hồ Tùng Mậu, Lê Nin, tuyến đường 72m và một số tuyến khác.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đông người khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và gây mất an ninh, trật tự.

Những trường hợp vi phạm được lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xác minh, xử lý theo quy định. Hoạt động này nằm trong đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về giao thông và gây rối an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

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Một đêm, Công an Nghệ An xử lý 65 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành quy định khi tham gia giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Nhà trường và gia đình được đề nghị phối hợp giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nhất là đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Thời gian tới, Công an Nghệ An tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát vào buổi tối, ban đêm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

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#Giao thông #Nghệ An #Thanh thiếu niên #Vi phạm #Xử lý #Mô tô

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