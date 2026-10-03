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Người lính

Loạt tiêm kích và máy bay ném bom Nga diễn tập tấn công 'sở chỉ huy đối phương' gần Kaliningrad

Minh Hạnh

TPO - Theo thông báo từ Hạm đội Baltic thuộc Hải quân Nga, các kíp lái tiêm kích đa năng Su-30SM2 và máy bay ném bom chiến thuật Su-24M đã tiến hành một cuộc tập trận gần Kaliningrad, diễn tập loại bỏ các mục tiêu giả định là các sở chỉ huy ngầm của đối phương.

Thông báo ngày 2/10 cho biết, các phi công đã tiến hành trinh sát, di chuyển đến khu vực được chỉ định và thực hiện các đợt ném bom chính xác vào các mục tiêu mô phỏng kích thước thật bằng loại bom OFAB-250ShN.

Các kíp bay cũng thực hành các động tác cơ động chiến đấu và chiến thuật né tránh trước tiêm kích và hệ thống phòng không của đối phương giả định.

Tổng cộng, quân đội đã thực hiện khoảng 50 lượt bay huấn luyện chiến đấu. Hơn 15 máy bay cùng hơn 100 quân nhân Hạm đội Baltic đã tham gia đợt huấn luyện này.

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Vùng Kaliningrad nằm tách biệt với phần còn lại của nước Nga. (Ảnh: Al Jazeera)

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một cuộc diễn tập bắn đạn thật nhắm vào mục tiêu trên biển đã được thực hiện bởi Hạm đội Caspi trong khuôn khổ cuộc tập trận Center - 2026.

“Kíp chiến đấu trên tàu tên lửa Tatarstan và kíp vận hành hệ thống tên lửa bờ biển Bal đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật vào mục tiêu trên biển”, Bộ này cho biết.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, cuộc tập trận Center - 2026 đang được tiến hành theo kế hoạch huấn luyện của Lực lượng Vũ trang Nga, với sự tham gia của hơn 47.000 quân nhân, thực hiện nhiệm vụ tại 11 thao trường và trên vùng biển Caspi.

Tổng thống đồng thời lưu ý rằng cuộc tập trận này có sự liên kết với cuộc tập trận chỉ huy - tham mưu Interaction-2026 đang diễn ra của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Các cuộc tập trận diễn ra vài ngày sau khi Nga cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu liên minh phương Tây tìm cách cắt đứt Kaliningrad - một vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giáp Biển Baltic.

Trong một văn bản gửi tới NATO mà Reuters đã tiếp cận được, Mátxcơva cáo buộc liên minh này đang đi theo "một lộ trình nguy hiểm và liều lĩnh", tiềm ẩn "nguy cơ cao bùng phát xung đột vũ trang trực tiếp".

Văn bản này đề cập đến khả năng xảy ra các "cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trung tâm ra quyết định tại các quốc gia thành viên liên minh ngay từ giai đoạn đầu".

"Nga sẽ sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí và năng lực hiện có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu các nước NATO có bất kỳ động thái nào nhằm cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của đất nước”, văn bản nêu rõ.

Lời cảnh báo này làm nổi bật mối quan ngại của Mátxcơva về điều mà họ coi là mối đe dọa ngày càng tăng từ NATO đối với Kaliningrad.

Tass

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#Nga #Ukraine #NATO #Kaliningrad #xung đột Nga - Ukraine #Nga tập trận

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