Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Iran xác nhận đã nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ về đề xuất khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại vùng Vịnh, trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng về trình tự thực hiện các bước nhằm hạ nhiệt xung đột.

Iran hôm 1/10 xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại vùng Vịnh. Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã bác bỏ đề xuất này.

Người phát ngôn Chính phủ Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Araqchi đã chuyển phản hồi của Washington tới chính phủ. Trước đó, ông Araqchi nói Tehran chưa nhận được thông báo chính thức về việc Mỹ bác bỏ đề xuất.

Theo đề xuất được Iran đưa ra tuần trước, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, đổi lại Tehran cam kết mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

donald-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một quan chức am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết, Qatar đã chuyển phản hồi của Mỹ tới ông Araqchi hôm 30/9, khi Ngoại trưởng Iran dừng chân tại Doha trên đường trở về từ New York. Theo nguồn tin này, hai bên đã phần lớn thống nhất về những bước cần thực hiện, nhưng vẫn bất đồng về trình tự triển khai.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra sau khi các nhà trung gian Qatar hồi tuần trước di chuyển giữa các phái viên Mỹ và Iran tại New York, bên lề kỳ họp Liên Hợp Quốc. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa các bên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn trước đó đổ vỡ.

Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục được theo dõi sát sao. Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường biển chiến lược này đã tăng trong những tuần gần đây, nhưng dòng chảy dầu thô, sản phẩm lọc dầu và khí đốt vẫn bị gián đoạn đáng kể. Cơ quan An ninh Hàng hải Anh (UKMTO) hôm 1/10 cho biết hai tàu đã bị trúng vật thể vào ngày trước đó.

Tại Mỹ, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc xung đột với Iran đã không được người dân ủng hộ. Sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và sự tăng vọt giá nhiên liệu đã gây bất lợi cho đảng Cộng hòa của ông Trump.

Cuộc xung đột cũng đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế bên trong Iran, nhưng Tehran vẫn phòng thủ và dọa tấn công các tàu thuyền trong eo biển, nơi từng vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu trước chiến tranh.

Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định Iran đang chịu sức ép nghiêm trọng và xung đột có thể sớm kết thúc.

"Tôi không biết liệu họ có bỏ cuộc hay không nhưng họ sẽ bỏ cuộc thôi, tình hình của họ rất tệ", ông nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq

Mỹ và Iraq thông báo những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời các căn cứ tại Iraq, hoàn tất kế hoạch rút quân được thống nhất từ năm 2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Tổng thống Trump triển khai.

Việc Mỹ rút quân được Iran và các nhóm vũ trang đồng minh hoan nghênh. Tehran coi đây là một bước tiến trong mục tiêu đẩy lực lượng Mỹ khỏi khu vực.

Một số nhà phân tích cảnh báo việc lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq có thể tạo thêm không gian hoạt động cho các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Nhà phân tích chính trị Ahmed Younis tại Baghdad nhận định các nhóm này có thể tìm cách mở rộng vai trò và củng cố hiện diện tại Iraq.

Reuters

Xem thêm

#Iran #Mỹ #đàm phán #vùng Vịnh #đình chiến #eo biển Hormuz #ngoại giao #Trung Đông

Cùng chuyên mục

Từ vụ chuyến bay Flydubai gặp sự cố đến nỗi ám ảnh không tặc của người Israel

Từ vụ chuyến bay Flydubai gặp sự cố đến nỗi ám ảnh không tặc của người Israel

TPO - Trên chuyến bay bị không tặc của hãng hàng không Flydubai hôm 30/9, phần lớn các hành khách được xác định là công dân Israel. Mặc dù một số chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng vụ việc này đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại về lỗ hổng an ninh, trong bối cảnh các đối thủ của Israel có nhiều động cơ để thực hiện những cuộc tấn công gây thương vong lớn nhắm vào công dân nước này.

Hàn Quốc: Hiệu trưởng quỳ gối cầu xin xây trường cho học sinh Triều Tiên

Hàn Quốc: Hiệu trưởng quỳ gối cầu xin xây trường cho học sinh Triều Tiên

TPO - Cư dân một quận ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang phản đối gay gắt kế hoạch xây dựng ngôi trường dành cho những người đào tẩu khỏi Triều Tiên. Mâu thuẫn căng thẳng đến mức hiệu trưởng của trường phải quỳ xuống cầu xin những người biểu tình “hãy đón nhận bọn trẻ”, báo Korea JoongAng Daily đưa tin.

Doanh nhân Palmer Luckey - người biến công nghệ dân dụng thành vũ khí. Ảnh: Business Insdider.

Vì sao Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói Elon Musk, Palmer Luckey và Newt Gingrich là ‘những bộ óc vĩ đại nhất nước Mỹ’?

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 tuyên bố: “Dự án Meridian sẽ được cùng dẫn dắt bởi ba trong số những bộ óc vĩ đại nhất (best minds) của quốc gia chúng ta - Elon Musk, Palmer Luckey và Newt Gingrich”. Ông không đơn thuần khen ba cá nhân thông minh, mà đang cho thấy Lầu Năm Góc muốn thay đổi cách hình dung về chiến tranh tương lai: từ tư duy quân sự truyền thống sang sự kết hợp giữa công nghệ, doanh nghiệp quốc phòng mới và tư duy chiến lược ngoài hệ thống.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe