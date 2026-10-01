Iran xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ

TPO - Iran xác nhận đã nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ về đề xuất khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại vùng Vịnh, trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng về trình tự thực hiện các bước nhằm hạ nhiệt xung đột.

Iran hôm 1/10 xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại vùng Vịnh. Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã bác bỏ đề xuất này.

Người phát ngôn Chính phủ Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Araqchi đã chuyển phản hồi của Washington tới chính phủ. Trước đó, ông Araqchi nói Tehran chưa nhận được thông báo chính thức về việc Mỹ bác bỏ đề xuất.

Theo đề xuất được Iran đưa ra tuần trước, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, đổi lại Tehran cam kết mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một quan chức am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết, Qatar đã chuyển phản hồi của Mỹ tới ông Araqchi hôm 30/9, khi Ngoại trưởng Iran dừng chân tại Doha trên đường trở về từ New York. Theo nguồn tin này, hai bên đã phần lớn thống nhất về những bước cần thực hiện, nhưng vẫn bất đồng về trình tự triển khai.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra sau khi các nhà trung gian Qatar hồi tuần trước di chuyển giữa các phái viên Mỹ và Iran tại New York, bên lề kỳ họp Liên Hợp Quốc. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa các bên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn trước đó đổ vỡ.

Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục được theo dõi sát sao. Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường biển chiến lược này đã tăng trong những tuần gần đây, nhưng dòng chảy dầu thô, sản phẩm lọc dầu và khí đốt vẫn bị gián đoạn đáng kể. Cơ quan An ninh Hàng hải Anh (UKMTO) hôm 1/10 cho biết hai tàu đã bị trúng vật thể vào ngày trước đó.

Tại Mỹ, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc xung đột với Iran đã không được người dân ủng hộ. Sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và sự tăng vọt giá nhiên liệu đã gây bất lợi cho đảng Cộng hòa của ông Trump.

Cuộc xung đột cũng đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế bên trong Iran, nhưng Tehran vẫn phòng thủ và dọa tấn công các tàu thuyền trong eo biển, nơi từng vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu trước chiến tranh.

Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định Iran đang chịu sức ép nghiêm trọng và xung đột có thể sớm kết thúc.

"Tôi không biết liệu họ có bỏ cuộc hay không nhưng họ sẽ bỏ cuộc thôi, tình hình của họ rất tệ", ông nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq

Mỹ và Iraq thông báo những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời các căn cứ tại Iraq, hoàn tất kế hoạch rút quân được thống nhất từ năm 2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Tổng thống Trump triển khai.

Việc Mỹ rút quân được Iran và các nhóm vũ trang đồng minh hoan nghênh. Tehran coi đây là một bước tiến trong mục tiêu đẩy lực lượng Mỹ khỏi khu vực.

Một số nhà phân tích cảnh báo việc lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq có thể tạo thêm không gian hoạt động cho các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Nhà phân tích chính trị Ahmed Younis tại Baghdad nhận định các nhóm này có thể tìm cách mở rộng vai trò và củng cố hiện diện tại Iraq.