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Pháp luật

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Vụ án Ngân 98: Khởi tố thêm 3 đối tượng

Nguyễn Dũng

TPO - Điều tra mở rộng vụ án liên quan Ngân 98, Công an TPHCM đã xác định được nguồn cung thực phẩm giảm cân chứa chất cấm, đồng thời đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp liên quan trình báo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) hôm qua (30/9) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98).

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Từ trái sang Hoa, Hoàng, Hương.

Theo Công an TPHCM, quá trình truy xét nguồn hàng cung cấp cho Ngân 98, cơ quan điều tra xác định Đặng Thiên Hương (SN 1992, thường trú phường Từ Liêm, Hà Nội), chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla, là người sản xuất, cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Hương đã sản xuất và cung cấp cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngoài cung cấp hàng cho Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ việc kinh doanh thực phẩm giảm cân chứa chất cấm của Ngân 98 và Hương.

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Đối tượng Ngân 98

Để phục vụ điều tra, Công an TPHCM đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến cơ quan điều tra trình báo để được xem xét theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo, Sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ; Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư.

Người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các gói viên “tặng kèm” không nhãn mác, không công bố.

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