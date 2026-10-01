Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an vào cuộc vụ va chạm tại nhà hàng dê ở Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Công an phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình) đang xác minh vụ va chạm giữa một nam thanh niên và một nhân viên bảo vệ nhà hàng Cường Dê sau khi đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin từ Công an phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh nguyên nhân, diễn biến vụ việc xảy ra trước một nhà hàng trên địa bàn.

screen-shot-2026-09-30-at-231602.png
Hình ảnh thanh niên có thái độ khiếm nhã khiến bảo vệ nhà hàng mất bình tĩnh. Ảnh: N.L.

Theo nội dung đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi xảy ra tranh cãi trước cửa một nhà hàng dê tại phường Tây Hoa Lư. Trong lúc lời qua tiếng lại, nam thanh niên có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Sau đó, người đàn ông lớn tuổi cầm một vật có hình dáng giống điếu cày đuổi theo nam thanh niên. Đoạn clip sau đó được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê, xác nhận sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 28/9, tại khu vực trước cửa nhà hàng. Theo ông Hào, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong đoạn clip là nhân viên của nhà hàng.

Chủ nhà hàng cho biết, trước thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên và nhân viên nhà hàng đã nhiều lần xảy ra lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, theo ông Hào, những lần trước chỉ dừng ở việc tranh cãi, chưa xảy ra va chạm.

Ông Hào cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhân viên nhà hàng đã xin nghỉ việc sau sự việc. Theo chủ nhà hàng, người này hiện vẫn làm việc và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh.

Hiện Công an phường Tây Hoa Lư đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Xem thêm

#Vụ va chạm nhà hàng Cường Dê #Công an Ninh Bình #Tranh cãi trước cửa nhà hàng #Xác minh hành vi #An ninh phường Tây Hoa Lư

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trương Sỹ Toàn (đeo kính, giữa ảnh) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh án.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh 19 năm tù

TPO - HĐXX phiên tòa sơ thẩm cho rằng, bị cáo Trương Sỹ Toàn - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không thành khẩn, không nhận tội. Đến tối muộn ngày 30/9, HĐXX tuyên phạt bị cáo này 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để ‘đẩy’ doanh thu bán hàng

Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để ‘đẩy’ doanh thu bán hàng

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố Ngô Bá Mạnh (SN 1998, trú tại TDP Hồng Hà 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội “Lừa dối khách hàng”. Mạnh bị xác định đã bán các loại thảo mộc qua mạng xã hội, quảng cáo sai về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng sản phẩm, với tổng doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

TPO - Trong phiên tòa hôm nay, có 8 trong tổng số 10 bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức kiến nghị tạm dừng phiên tòa để chuẩn bị thêm tiền khắc phục hậu quả. Luật sư cho biết, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nộp 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo.

Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

TPO - Nhận 30.000 USD của một người nước ngoài với lý do đổi sang tiền Trung Quốc, Trần Văn Quân bất ngờ cắt liên lạc rồi lái ô tô bỏ trốn khỏi Đà Nẵng. Sau khi lần theo dấu vết, Công an Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Quân, thu hồi toàn bộ số tiền.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Sáng 30/9, báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tòa bất ngờ tạm dừng, chưa thể tuyên án các bị cáo

Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tòa bất ngờ tạm dừng, chưa thể tuyên án các bị cáo

TPO - Sau 7 ngày xem xét kháng cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm TAND Tối cao chưa thể ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và đồng phạm do một số bị cáo và luật sư kiến nghị tạm dừng phiên tòa để các bị cáo có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Nhóm đối tượng cướp gần 55 tấn cá tra lãnh 34 năm tù

Nhóm đối tượng cướp gần 55 tấn cá tra lãnh 34 năm tù

TPO - Do chủ hàng còn nợ tiền vận chuyển, Đỗ Thanh Huy cùng em trai và một đồng phạm dùng vũ lực, đe dọa những người áp tải để chiếm đoạt gần 55 tấn cá tra, mang đi bán. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 34 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe