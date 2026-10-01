Công an vào cuộc vụ va chạm tại nhà hàng dê ở Ninh Bình

TPO - Công an phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình) đang xác minh vụ va chạm giữa một nam thanh niên và một nhân viên bảo vệ nhà hàng Cường Dê sau khi đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin từ Công an phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh nguyên nhân, diễn biến vụ việc xảy ra trước một nhà hàng trên địa bàn.

Hình ảnh thanh niên có thái độ khiếm nhã khiến bảo vệ nhà hàng mất bình tĩnh. Ảnh: N.L.

Theo nội dung đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi xảy ra tranh cãi trước cửa một nhà hàng dê tại phường Tây Hoa Lư. Trong lúc lời qua tiếng lại, nam thanh niên có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Sau đó, người đàn ông lớn tuổi cầm một vật có hình dáng giống điếu cày đuổi theo nam thanh niên. Đoạn clip sau đó được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê, xác nhận sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 28/9, tại khu vực trước cửa nhà hàng. Theo ông Hào, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong đoạn clip là nhân viên của nhà hàng.

Chủ nhà hàng cho biết, trước thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên và nhân viên nhà hàng đã nhiều lần xảy ra lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, theo ông Hào, những lần trước chỉ dừng ở việc tranh cãi, chưa xảy ra va chạm.

Ông Hào cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhân viên nhà hàng đã xin nghỉ việc sau sự việc. Theo chủ nhà hàng, người này hiện vẫn làm việc và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh.

Hiện Công an phường Tây Hoa Lư đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.