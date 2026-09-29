Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương khai được 2 cựu công an tìm đến đưa hối lộ

Hoàng An

TPO - Trả lời xét hỏi cựu Viện trưởng Trần Văn Trường không phản bác cáo trạng quy kết về các khoản nhận hối lộ. Lời khai của ông còn thể hiện có hai cán bộ công an tìm đến phòng đưa tiền cho ông để làm kết luận giám định theo yêu cầu.

Sáng 29/9, Tòa tiếp tục xét hỏi 65 bị cáo trong vụ án “đưa, nhận hối lộ” để chạy kết luận giám định, xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc. Các bị cáo đều có lời khai tập trung vào việc nhận tiền từ vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đồng để “tạo điều kiện” cho cả hai được điều trị và tự do ra ngoài Viện hoặc làm theo yêu cầu giám định.

Riêng bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị cáo buộc nhận hối lộ trong giám định pháp y và chạy suất làm việc trong bệnh viện…

Trên bục khai báo, Chủ tọa đặt rất nhiều câu hỏi về “cách thức hoạt động của Viện? Là Giám định viên, Viện trưởng, khi sai phạm xảy ra với vai trò người đứng đầu cảm thấy thế nào? Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường giữ im lặng rất lâu mới nói “đây là vi phạm pháp luật”. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vai trò của các nhân viên, bác sĩ, qua mỗi cuộc họp giao ban cơ quan ông đều quán triệt, nhắc nhở phải làm đúng.

Thấy câu trả lời chưa thỏa đáng, Chủ tọa hỏi “thế với hoạt động giám định, điều trị và bộ phận bảo vệ ở cơ quan thì sao? Nếu bị cáo vi phạm ai sẽ xử lý? Bị cáo Trương trả lời “Bộ sẽ xử lý việc này”.

truong.jpg
Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường.

Ông Trường cho biết, giữa ông và bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh chỉ có quan hệ “bác sĩ – bệnh nhân”. Ông thừa nhận tham gia các chuyến du lịch do Mai Anh tổ chức, riêng chuyến đi Phú Quốc trước khi bị bắt tạm giam, ông cùng gia đình tự lo kinh phí.

Liên quan đến hoạt động giám định, cựu Viện trưởng khai số tiền nhận hối lộ từ Mai Anh hay đối tượng khác, ông chia đều cho thành viên hội đồng giám định. Tiền buộc phải chia, bởi theo ông Trường nếu không chia sẽ không được việc vì các giám định viên đều là người có kinh nghiệm lâu năm, "không thể qua mặt".

“Có cần tòa nhắc lại tất cả các khoản tiền bị cáo đã nhận không?” Chủ tọa hỏi. Ông Trường nói "không ạ". Cựu Viện trưởng đồng ý với nội dung buộc tội nêu trong cáo trạng, không phản bác.

Ngoài nhận hối lộ từ Mai Anh, ông Trường cũng khai nhận tiền của bị cáo Lê Văn Thưởng (Cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội). Theo ông Trường, bị cáo Thưởng được một người lạ dẫn vào phòng gặp mặt, nhờ ông “giúp đỡ”. Sau khi Thưởng ra khỏi phòng, ông mở phong bao có 100 triệu đồng.

Tòa hỏi thêm về người giới thiệu Thưởng đến nhưng ông Trường khẳng định không nhớ vì thời gian xảy ra đã lâu, trong khi hai bên gặp nhau "giao dịch" nhanh chỉ vài phút.

Ông Trường còn nhận của cựu cán bộ công an tên Tuấn hàng trăm triệu đồng để kết luận giám định tâm thần theo yêu cầu...

Toàn vụ án, tổng số tiền ông Trần Văn Trường phải chịu trách nhiệm về tội nhận hối lộ lên tới hơn 8 tỷ đồng, trong đó, ông hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng. Khám xét nhà riêng, cơ quan điều tra thu giữ một thùng các tông chứa hơn 4,5 tỉ đồng tiền mặt, 11 sổ tiết kiệm bằng tiền Việt Nam và USD cùng 8 sổ đỏ.

Cách hô 'biến' tội phạm thành bệnh nhân tâm thần

Cùng trả lời xét hỏi, người tiền nhiệm của ông Trường là bị cáo Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng) cho biết bản thân có hơn 30 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực pháp y tâm thần.

Ông khai đã nhiều lần nhận tiền từ Trần Văn Trường (người kế nhiệm ông) để làm sai lệch kết quả khám, giám định đối với các bệnh nhân.

Theo bị cáo Vinh, tại thời điểm làm giám định, bị cáo “chỉnh sửa, làm tăng các chỉ số khiến bệnh nhân được xác định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Cựu Viện trưởng Ngô Văn Vinh trình bày, phần lớn bệnh nhân được đưa đến viện đều có những biểu hiện liên quan đến thần kinh. Đối với những phạm nhân có biểu hiện về thần kinh ở giai đoạn trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, các triệu chứng thường nhẹ hơn.

Sau khi phạm tội, biểu hiện về thần kinh có thể rõ ràng và xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

3334.jpg
Các bị cáo đứng nghe cáo trạng.

Quá trình kiểm tra, giám định, Vinh khai cùng một số cán bộ tại viện đã cố ý ghi thêm, chỉnh sửa các triệu chứng lâm sàng không có thật như "ảo thanh đàm thoại", "khí sắc trầm", "bi quan, chán nản" vào hồ sơ bệnh án. Từ những nội dung đã được chỉnh sửa này, hội đồng giám định đưa ra kết luận một số người phạm tội "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

"Các bị cáo tự đánh giá với nhau, không bàn bạc, thống nhất từ trước. Đến phiên họp cuối cùng của hội đồng, các giám định viên, thư ký sẽ đưa ra đề xuất. Bị cáo và một số người khác sau đó đồng ý với những đề xuất này", bị cáo Vinh nói.

Ngô Văn Vinh khai đã 5 lần trực tiếp nhận tiền từ Trần Văn Trường, tổng cộng 65 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương còn khai một lần trực tiếp nhận từ người nhà bệnh nhân.

Xem thêm

#Viện pháp y tâm thần Trung ương #Trần Văn Trường #nhận hối lộ #cựu Viện trưởng nhận hối lộ

Cùng chuyên mục

Vợ cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần khai về việc chồng mang những bọc tiền về nhà

Vợ cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần khai về việc chồng mang những bọc tiền về nhà

TPO - Tại tòa, bị cáo Đặng Thị Hòa - vợ cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đã tường trình lại nội dung chồng bị cáo nhiều lần mang các bọc tiền về nhà. Sau đó, bị cáo Hòa được chồng giao nhiệm vụ ghi các ký hiệu lên bọc tiền như “DC”, “BC” bên ngoài các cọc tiền.

Giả danh chủ vườn sầu riêng, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Giả danh chủ vườn sầu riêng, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

TPO - Lợi dụng việc các vườn sầu riêng giáp ranh không có bờ rào, Nguyễn Duy Anh Vũ tự nhận mình là chủ vườn. Vũ ký hàng loạt hợp đồng bán sầu riêng rồi nhận tiền đặt cọc của 12 cá nhân và 3 doanh nghiệp rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Xét xử tài xế xe tải vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong: Mẹ nạn nhân đứng không vững, rời phòng xử

Xét xử tài xế xe tải vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong: Mẹ nạn nhân đứng không vững, rời phòng xử

TPO - Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải, với cáo buộc liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Mẹ nạn nhân mang di ảnh con đến tòa nhưng do sức khỏe không đảm bảo, đứng không vững nên phải rời phòng xử và được đưa đến trung tâm y tế.

Cục Cảnh sát hình sự 'truyền thông điệp' sau vụ triệt phá ổ nhóm dàn dựng video cờ bạc bịp

Cục Cảnh sát hình sự 'truyền thông điệp' sau vụ triệt phá ổ nhóm dàn dựng video cờ bạc bịp

TPO - Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng liên quan đã bàn bạc, thống nhất phân vai, xây dựng kịch bản và tổ chức quay các video mô phỏng hoạt động đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, chơi bài rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm bán thiết bị "cờ bạc bịp". Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự và môi trường xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ.

[VIDEO]: Dũng trọc Hà Đông khai lý do sản xuất phim bạo lực

[VIDEO]: Dũng trọc Hà Đông khai lý do sản xuất phim bạo lực

TPO - Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Dũng (hay Dũng trọc Hà Đông) cùng các đồng phạm khai nhận lý do tham gia sản xuất phim bạo lực, sau đó phát tán lên mạng xã hội nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, "câu view, câu like" để được Youtube trả tiền.

Công an làm việc với 2 trường hợp tương tác trên trang Lê Trung Khoa

Công an làm việc với 2 trường hợp tương tác trên trang Lê Trung Khoa

TPO - Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, vừa làm việc với 2 công dân có hoạt động theo dõi, tương tác, bình luận trên các trang, kênh thông tin liên quan đến Lê Trung Khoa. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả hai đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung liên quan, chấm dứt theo dõi và cam kết không tái phạm.

Khởi tố 6 cựu giáo viên rút 500 triệu đồng từ ngân sách

Khởi tố 6 cựu giáo viên rút 500 triệu đồng từ ngân sách

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Mua bán hơn 36kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tử hình

TPO - Đường dây mua bán hơn 36kg ma túy với nhiều loại khác nhau vừa bị TAND TPHCM đưa ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, hai bị cáo nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe