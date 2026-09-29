Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập: Bác sĩ nối tạm bàn tay đứt lìa vào chân, duy trì tuần hoàn

Hoài Nam

TPO - Sau khi bị cổng làng bằng bê tông đổ sập đè trúng, bé trai lớp 3 ở Hà Tĩnh bị đứt rời bàn tay, dập nát cẳng tay. Các bác sĩ phải tạm thời nối bàn tay vào hệ thống mạch máu ở chân để duy trì tuần hoàn trước khi nối trở lại.

Ngày 29/9, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, cho biết bệnh nhi N.D.T. (học sinh lớp 3, ở Hà Tĩnh) được chuyển đến bệnh viện ngày 28/9 trong tình trạng đứt rời bàn tay, dập nát cẳng tay.

Theo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, do phần cẳng tay bị tổn thương nặng, các bác sĩ chưa thể nối trực tiếp bàn tay vì nguy cơ hoại tử. Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện kỹ thuật nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để “nuôi” phần chi thể bị đứt.

Khi tay ổn định, các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật, chuyển bàn tay từ cẳng chân lên để nối trở lại.

2aobor1xwg990pqcw03wcciakj7mqfflftzwybxc.jpg
Các bác sĩ thực hiện nối bàn tay vào chân để nuôi tay cho nạn nhân. Ảnh: BVCC

Phía bệnh viện cũng cho biết, bệnh nhi cần được theo dõi thêm khoảng 5-7 ngày để đánh giá khả năng sống của bàn tay.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, một xe cẩu lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê thì xảy ra va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập. Đúng lúc này, một phụ nữ chở bé T. bằng xe máy đi qua, khiến em bị cổng đổ đè trúng dẫn đến đứt lìa bàn tay.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #Bé trai lớp 3 bị cổng làng đè đứt bàn tay #bác sĩ nối tạm vào chân #bác sĩ #cổng làng #cổng làng đổ sập #bé trai lơp s3 #đứt cánh tay

Cùng chuyên mục

Cá thể hóa điều trị ung thư vú: Không còn một phác đồ chung cho mọi trường hợp

Cá thể hóa điều trị ung thư vú: Không còn một phác đồ chung cho mọi trường hợp

Cùng mắc ung thư vú nhưng mỗi người bệnh có thể thuộc một phân nhóm, với nguy cơ tái phát và khả năng đáp ứng khác nhau. Xu hướng cá thể hóa từ lựa chọn phương pháp, phối hợp thuốc đến xác định thời gian điều trị sẽ được các chuyên gia Việt Nam - Hàn Quốc cập nhật tại hội nghị “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú - Điểm nhấn từ GBCC 2026”, diễn ra ngày 3/10 tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Cùng Ajinomoto lên thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho từng thành viên trong gia đình

Cùng Ajinomoto lên thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho từng thành viên trong gia đình

Mỗi thành viên trong gia đình đều có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Mẹ bầu cần chế độ ăn phù hợp theo từng giai đoạn thai kỳ, trẻ nhỏ cần đủ dưỡng chất để phát triển, trong khi người có bệnh lý lại cần lưu ý đến những thực phẩm nên ăn hoặc hạn chế. Vậy làm thế nào để mỗi bữa ăn vừa ngon miệng, đa dạng mà vẫn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng?

Long Châu tiếp tục chăm sóc sức khỏe người dân Côn Đảo, triển khai chương trình tầm soát ung thư miễn phí

Long Châu tiếp tục chăm sóc sức khỏe người dân Côn Đảo, triển khai chương trình tầm soát ung thư miễn phí

Ngày 26/09, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã hợp lực cùng Sở Y tế TP.HCM, UBND Đặc khu Côn Đảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Gene Solutions và trạm y tế triển khai chương trình “Hành trình sức khỏe - Tầm soát ung thư cổ tử cung và nội mạc tử cung cho phụ nữ Côn Đảo”.

Cô gái gục xuống giữa cánh đồng sau cú sét đánh

Cô gái gục xuống giữa cánh đồng sau cú sét đánh

TPO - Đang trên đường về nhà giữa cơn mưa giông, cô gái 33 tuổi bất ngờ bị sét đánh ngã gục giữa cánh đồng. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn nhịp tim, tổn thương thần kinh và nhiều vết bỏng, trải qua hơn 48 giờ điều trị tích cực mới qua cơn nguy kịch.

Khai thác 'mỏ vàng' trong du lịch y tế: Cần những tổ hợp y tế và nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế

Khai thác 'mỏ vàng' trong du lịch y tế: Cần những tổ hợp y tế và nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế

Du lịch y tế đang trở thành một thị trường lớn trên thế giới với tốc độ tăng trưởng nhanh. Việt Nam có nhiều lợi thế về năng lực y tế, chi phí dịch vụ và cảnh quan, nhưng vẫn thiếu những mô hình kết nối đồng bộ giữa khám chữa bệnh, phục hồi, lưu trú và nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của dòng khách y tế trong nước và quốc tế.

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng

TPO - Sau khi Công an Thanh Hóa công bố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả quy mô lớn, phóng viên Báo Tiền Phong khảo sát tại nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và liên tiếp nhận câu trả lời “hết hàng”. Việc nguồn hàng thay đổi đúng thời điểm vụ án được công bố đặt ra câu hỏi về khâu kiểm tra, truy xuất sản phẩm đang lưu thông.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe