Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cựu bác sĩ, điều dưỡng đều khai nhận tiền để tạo điều kiện cho vợ chồng bệnh nhân ra khỏi viện tâm thần

Hoàng An

TPO - Trả lời xét hỏi, các cựu bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đều khai nhận tiền của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh để tạo điều kiện cho cả hai điều trị tốt, được trốn ra khỏi viện.

Tiền hối lộ tăng dần theo thời gian

Sáng 29/9, TAND TP Hà Nội xét hỏi 65 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan.

Nhóm đầu tiên bị xét hỏi là các điều dưỡng viên, y sĩ, bác sĩ. Điểm chung nhóm này đều khai nhận tiền của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông từ 2 triệu đồng hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm còn nhận lợi ích thông qua hình thức đi nghỉ dưỡng, du lịch, mọi chi phí đều do Mai Anh chi trả.

Như bị cáo Nguyễn Công Đạt (cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai 9 lần nhận tiền từ Mai Anh, số tiền nhận hối lộ tăng dần theo thời gian, ban đầu là 2 triệu đồng đến 3 triệu rồi 7 hoặc 8 triệu đồng.

Đạt cũng được Mai Anh thu xếp cho một chuyến du lịch tại tỉnh Hòa Bình cùng với gia đình, đồng nghiệp. “Bị cáo cứ đi, không biết chi phí thế nào, việc này do Mai Anh lo”, Đạt khai.

Tương tự, bị cáo Tạ Văn Minh Giáp (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ) ngoài nhận tiền phần của mình, Giáp khai còn nhận tiền từ Mai Anh đưa cho các bị cáo khác.

“Tôi nhận tiền để tạo điều kiện cho Mai Anh”, bị cáo Nguyễn Văn Tiến (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ) cho hay.

Bị cáo Đinh Thị Thủy (bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai đã nhận tổng cộng 27 triệu đồng từ vợ chồng Mai Anh. Trong đó, Mai Anh từng đưa 20 triệu đồng, nói là tiền tặng quà cho chồng cũ của nữ bác sĩ. Một lần khác, vào dịp Tết thiếu nhi, Mai Anh đưa 5 triệu đồng và nói là quà cho con của Thủy.

bi-cao-tai-toa-dong.jpg
Các bị cáo tại tòa.

Nghe lời khai này, Chủ tọa nói một gói bánh làm quà cho trẻ em thông thường chỉ trị giá vài trăm nghìn đồng. Trong khi, Mai Anh là bệnh nhân đang chữa bệnh bắt buộc tại viện lại đưa tới 5 triệu đồng.

Theo Chủ tọa, người nhận tiền phải nhận thấy khoản quà này bất thường. “Thiếu nhi mà nhận quà 5 triệu đồng à?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Thủy không trả lời.

'Nhắm mắt' tạo điều kiện

Về mục đích nhận tiền, cựu bác sĩ Đinh Thị Thủy ban đầu quanh co, giải thích mình không phải người điều trị trực tiếp cho vợ chồng Mai Anh. Chủ tọa yêu cầu bị cáo tập trung vào câu hỏi và khai đúng bản chất sự việc. Sau một hồi trình bày, Thủy thừa nhận, nhận tiền để tạo điều kiện cho Lê Văn Đông được trốn ra khỏi viện.

Trong chuyến nghỉ mát của Khoa Điều trị bắt buộc nam vào tháng 6/2025 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, bị cáo Thủy cho biết trước chuyến đi, Mai Anh có đưa tiền với lý do hỗ trợ khoa nghỉ mát. Khi đến Sầm Sơn, Thủy nhìn thấy cả Mai Anh và Đông xuất hiện tại đây. Dù biết hai người đang thuộc diện chữa bệnh bắt buộc ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhưng Thủy không báo cáo việc họ có mặt ngoài viện.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (điều dưỡng khác của Khoa Điều trị bắt buộc nữ) khai 6 lần nhận tổng cộng 17 triệu đồng từ Mai Anh. Trong số này, Trang nhận trực tiếp 12 triệu đồng, khoản 5 triệu đồng còn lại được chuyển qua Tạ Văn Minh Giáp.

Khi chủ tọa hỏi tiền có được đưa hàng tháng hay không? Bị cáo Trang không thừa nhận, cho rằng Mai Anh chỉ thỉnh thoảng mới cho. Trước câu hỏi về mục đích nhận tiền, nữ điều dưỡng thừa nhận bà đã tạo điều kiện để Mai Anh ra khỏi viện.

Trong cáo trạng, cơ quan tố tụng còn xác định trong ca trực từ sáng 8/6/2025 đến sáng hôm sau, bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang biết 7 bệnh nhân không có mặt tại khoa, trong đó có Mai Anh, Đồng, đang ở Sầm Sơn. Tuy vậy, Trang không báo cáo và cũng không ghi việc bệnh nhân vắng mặt vào sổ trực.

Cũng như Trang, bị cáo Nguyễn Thị Thúy (điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nam) khai trong chuyến đi Sầm Sơn, Thúy nhìn thấy Lê Văn Đông ở bãi biển nhưng không báo cáo. Bị cáo giải thích mình nghĩ lãnh đạo khoa đi cùng đã biết sự việc.

Chủ tọa cho rằng Thúy là điều dưỡng làm việc tại khoa, biết Đông đang chữa bệnh bắt buộc thì phải báo cáo khi thấy bệnh nhân xuất hiện ngoài viện...

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi nhóm bác sĩ !

Xem thêm

#bác sĩ #Điều dưỡng #Viện Pháp y tâm thần #Viện Pháp y tâm thần Trung ương #Nhận hối lộ #Vợ chồng nữ quái

Cùng chuyên mục

Xét xử tài xế xe tải vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong: Mẹ nạn nhân đứng không vững, rời phòng xử

Xét xử tài xế xe tải vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong: Mẹ nạn nhân đứng không vững, rời phòng xử

TPO - Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải, với cáo buộc liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Mẹ nạn nhân mang di ảnh con đến tòa nhưng do sức khỏe không đảm bảo, đứng không vững nên phải rời phòng xử và được đưa đến trung tâm y tế.

Cục Cảnh sát hình sự 'truyền thông điệp' sau vụ triệt phá ổ nhóm dàn dựng video cờ bạc bịp

Cục Cảnh sát hình sự 'truyền thông điệp' sau vụ triệt phá ổ nhóm dàn dựng video cờ bạc bịp

TPO - Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng liên quan đã bàn bạc, thống nhất phân vai, xây dựng kịch bản và tổ chức quay các video mô phỏng hoạt động đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, chơi bài rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm bán thiết bị "cờ bạc bịp". Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự và môi trường xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ.

Công an làm việc với 2 trường hợp tương tác trên trang Lê Trung Khoa

Công an làm việc với 2 trường hợp tương tác trên trang Lê Trung Khoa

TPO - Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, vừa làm việc với 2 công dân có hoạt động theo dõi, tương tác, bình luận trên các trang, kênh thông tin liên quan đến Lê Trung Khoa. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả hai đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung liên quan, chấm dứt theo dõi và cam kết không tái phạm.

Khởi tố 6 cựu giáo viên rút 500 triệu đồng từ ngân sách

Khởi tố 6 cựu giáo viên rút 500 triệu đồng từ ngân sách

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Mua bán hơn 36kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tử hình

TPO - Đường dây mua bán hơn 36kg ma túy với nhiều loại khác nhau vừa bị TAND TPHCM đưa ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, hai bị cáo nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai anh em đi đánh ghen bị tình địch đâm thương vong

Hai anh em đi đánh ghen bị tình địch đâm thương vong

TPO - Do nghi ngờ Danh Hưởng có quan hệ tình cảm với người vợ đang ly thân, ông D.C rủ em trai mang dao đến nhà tìm đánh ghen. Trong lúc xô xát, Hưởng cướp được dao tấn công ngược lại khiến 2 anh em một người tử vong, một người bị thương.

Chân dung Dũng trọc Hà Đông

Chân dung Dũng trọc Hà Đông

TPO - Nguyễn Văn Dũng (biệt danh Dũng trọc Hà Đông) vừa bị Cơ quan CSĐT điều tra Bộ Công an khởi tố cùng 16 bị can khác liên quan về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe