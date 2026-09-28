Bắt giữ 3 thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân' nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố 3 đối tượng là thành viên tổ chức khủng bố "Việt Tân". Các đối tượng bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia.

Ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng là thành viên tổ chức khủng bố "Việt Tân" để điều tra về tội “Khủng bố” theo quy định tại khoản 2 Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Thuận (SN 1974 tại tỉnh Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (SN 1975 tại TPHCM), Thái Công Trường Sơn (SN 1980 tại tỉnh Đồng Tháp).

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nêu trên.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 18/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia.

Quá trình kiểm tra, Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (trên Căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận), 1 hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyen Duc Thuan; Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Úc mang tên Tran Hiep.

Ngày 19/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân”. Các đối tượng mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.