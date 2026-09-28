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Pháp luật

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Khởi tố Dũng trọc Hà Đông và 16 bị can

Thanh Hà

TPO - Dũng trọc Hà Đông cùng nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố.

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Các bị can liên quan vụ án bị khởi tố.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến Kênh YouTube "Đời TV" về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phạm Tiến Mạnh ("Thật Mạnh") và Nguyễn Ngọc Túy (SN 1992, Hà Nội) - Chủ mưu, cầm đầu; Bàn Văn Huấn, Vũ Duy Mẫn, Lê Đình Quyền, Vũ Bá Đằng (Ê-kíp sản xuất, đạo diễn, quay phim, đạo cụ); Nguyễn Văn Dũng ("Dũng trọc Hà Đông"); Nguyễn Văn Giang ("Giang rồng"); Phạm Trung Kiên; Phạm Văn Quyết; Tạ Hữu Huấn; Phạm Quang Đức; Phạm Quang Chung; Nguyễn Đức Tuyên; Trần Văn Cường; Vũ Thành Công; Nguyễn Hữu Huy (Diễn viên tham gia đóng phim).

Theo Bộ Công an, thủ đoạn của các đối tượng là lập kênh câu view kiếm tiền. Cụ thể, Mạnh và Túy lập kênh YouTube "Đời TV", thuê ê-kíp sản xuất phim drama bạo lực; đồng thời rủ rê "Dũng trọc Hà Đông", "Giang rồng" cùng người thân, người theo dõi tham gia diễn xuất để tăng tương tác và nổi tiếng.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng sản xuất, đăng tải nhiều phim ngắn đậm màu sắc "xã hội đen" như “Kẻ phản bội” - 12m15s, “Cuộc chơi sắp đặt” - 12m31s, “Phi vụ cuối cùng” - 39m37s) có hình ảnh sinh hoạt băng nhóm, dùng dao súng thanh toán, cổ xúy bạo lực và tệ nạn xã hội.

Các video đạt hàng triệu lượt xem, gây nhận thức lệch lạc (đặc biệt ở thanh thiếu niên), thúc đẩy hiện tượng "bắt chước" bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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#Công an Hà Nội #Cảnh sát hình sự #Đấu tranh tội phạm mạng #Video bạo lực xã hội đen #Kênh YouTube Đời TV

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