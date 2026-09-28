Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bỏ 200 triệu đồng mua nguyên liệu trên mạng về làm pháo bán kiếm lời

Thu Hiền

TPO - Bỏ 200 triệu đồng mua nguyên liệu trên mạng xã hội, đưa về tàng trữ và chế tạo pháo nổ để bán kiếm lời, Nguyễn Tiến Phi (22 tuổi, ở Nghệ An) chưa kịp tiêu thụ đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 27/9, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Phi (SN 2004, trú khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh) để điều tra về hành vi sản xuất hàng cấm.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an phát hiện Phi có dấu hiệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép nên tổ chức xác minh.

15-1224.jpg
Công an phường Trường Vinh khám xét các thùng, bì tải chứa hóa chất do đối tượng Nguyễn Tiến Phi tàng trữ.

Khoảng 10h30 ngày 24/9, tại khối Bến Thủy 5, lực lượng Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi.

Khám xét nơi ở của Phi, công an phát hiện dưới sàn nhà trong phòng ở có 6,8kg pháo nổ; 814kg thuốc pháo; hơn 5kg lưu huỳnh, than củi, KClO4; 4 thùng chứa ngòi pháo với tổng trọng lượng gần 50kg cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ chế tạo pháo.

Tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất dùng để chế tạo thuốc pháo thu giữ gần 1 tấn.

14.jpg
Tang vật vụ án.

Theo lời khai ban đầu, đầu năm 2026, do không có việc làm ổn định, Phi lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lời.

Thông qua mạng xã hội, Phi làm quen với một tài khoản có tên T. Người này giới thiệu bán nguyên liệu sản xuất pháo.

Ngày 10/1, Phi liên hệ và đặt mua số nguyên liệu trị giá 200 triệu đồng. Đến khoảng tháng 7, T. hẹn Phi vào miền Nam nhận hàng.

Sau khi nhận, Phi thuê xe vận chuyển số nguyên liệu về nơi ở tại khối Bến Thủy 5 để cất giấu, sau đó tự chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời.

Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số pháo sản xuất ra tiêu thụ, Phi bị lực lượng Công an phường Trường Vinh phát hiện, ngăn chặn.

13.jpg
Đối tượng Nguyễn Tiến Phi.

Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

#pháo nổ #nguyên liệu pháo #bắt giữ #Nghệ An #pháp luật #Nguyễn Tiến Phi

Cùng chuyên mục

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

TPO - Do mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Kim Hoa rủ cháu ruột là Nguyễn Văn Luân mang dao đến nhà một người đàn ông ở An Giang, tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hai dì cháu phá camera, ném điện thoại và hung khí xuống sông nhằm che giấu hành vi.

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

TPO - Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Minh Nhân tăng ga bỏ chạy rồi tông vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai bị thương.

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

TPO - Từ khoản vay 950 triệu đồng và hợp đồng mua bán nhà đất viết tay, một nhóm người nhiều lần tìm cách đuổi gia đình chủ nhà. Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và truy nã hai bị can bỏ trốn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe