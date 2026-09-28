Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ lật xe khách khiến 2 người tử vong ở Gia Lai

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế xe khách Nguyễn Văn Chí để điều tra vụ va chạm tại ngã tư Gò Găng khiến 2 người tử vong.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Chí (SN 1990, phường Hoài Nhơn) để điều tra làm rõ vụ tai nạn xe khách khiến 2 người tử vong tại ngã tư Gò Găng.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 4h30 sáng 23/9, tại nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, phường An Nhơn Bắc) xảy ra một tai nạn giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Chí điều khiển xe khách giường nằm 24 phòng mang biển kiểm soát 77F-005.xx chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến ngã tư Gò Găng thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 77F2-04xx, do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, phường An Nhơn Bắc) điều khiển chạy hướng Đông - Tây.

Sau va chạm, xe khách tông vào xe taxi đang đậu gần đó rồi lật tại nút giao. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân là ông Nguyễn Đình P. và một hành khách trên xe khách bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.