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Viện Kiểm sát khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm của người lao động

Tân Châu

TPO - Viện KSND khu vực 4, TPHCM khởi kiện hai doanh nghiệp trên địa bàn để yêu cầu thanh toán hơn 28,4 tỷ đồng tiền bảo hiểm bắt buộc còn nợ, nhằm bảo vệ quyền lợi của 140 người lao động.

Viện KSND khu vực 4, TPHCM vừa quyết định khởi kiện hai vụ án dân sự công ích đối với Công ty T. và Công ty V., yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc còn tồn đọng.

Theo hồ sơ, Công ty T., có trụ sở tại phường Diên Hồng, TPHCM, có 71 người lao động. Doanh nghiệp này đã chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian kéo dài.

Tính đến ngày 31/8, số tiền Công ty T. còn nợ quỹ bảo hiểm gần 14,7 tỷ đồng. Trước đó, ngày 21/12/2024, UBND TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này. Tuy nhiên, đến nay nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

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Đại diện Viện KSND khu vực 4 TPHCM trong buổi làm việc với cơ quan liên quan vụ kiện.. Ảnh: VKS

Viện KSND khu vực 4, TPHCM yêu cầu Tòa án buộc Công ty T. thanh toán toàn bộ số tiền nợ gần 14,7 tỷ đồng cùng tiền lãi chậm đóng phát sinh theo quy định.

Đối với Công ty V., doanh nghiệp có 69 người lao động, trong đó có 2 lao động nước ngoài, bị xác định chậm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc trong 23 tháng, tính đến tháng 9/2024.

Đến ngày 31/8/2026, Công ty V. còn nợ hơn 13,7 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Dù UBND TPHCM đã xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 15/11/2024, doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục đầy đủ khoản nợ.

Theo Viện Kiểm sát, việc khởi kiện được thực hiện theo Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự công ích để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể yếu thế hoặc lợi ích công cộng.

TAND khu vực 4, TPHCM cho biết, hai vụ án sẽ được đơn vị này đưa ra xét xử sơ thẩm trong thời gian tới.

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#Viện KSND khu vực 4 TPHCM #TAND Khu vực 4 TPHCM #Bảo hiểm #Khởi kiện #Án dân sự #Nợ tiền bảo hiểm

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