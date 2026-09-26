Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh phát huy thế mạnh công nghiệp, cảng biển, logistics, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Ngày 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn trong thời gian qua.

Cử tri Hà Tĩnh bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội, Chính phủ.

Liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh biên chế cán bộ cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; đẩy mạnh tích hợp các phần mềm điều hành, khai thác dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác quản lý.

825267058-122123383311339536-7104349503880523416-n.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh. (Ảnh Thạch Hà)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, công tác lãnh đạo, điều hành cần chủ động, linh hoạt và quyết liệt hơn, kịp thời ứng phó với những thách thức mới. Chính phủ đang tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tận dụng thời cơ, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Đối với Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và điều kiện để phát triển nhanh, bền vững. Tỉnh cần tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghiệp, cảng biển, logistics và dịch vụ; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

825266953-122123376723339536-1582716625950321197-n.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh Thạch Hà)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng trao đổi về việc nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền; bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ các cấp và các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương được đề nghị tỉnh tiếp nhận, xử lý, đáp ứng các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc #Tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh #tiếp xúc cử tri

Cùng chuyên mục

Lần đầu trao giải thưởng 'Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế'

Lần đầu trao giải thưởng 'Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế'

TPO - Sáng 26/9, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” năm 2026. Đây là lần đầu giải thưởng được tổ chức nhằm lan tỏa những tấm gương tiêu biểu đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Đình chỉ nhân viên xe buýt tuyến 152 xô đẩy hành khách

Đình chỉ nhân viên xe buýt tuyến 152 xô đẩy hành khách

TPO - Sau phản ánh về vụ tranh cãi trên xe buýt tuyến 152 sáng 24/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM xác định nhân viên phục vụ đã xô đẩy, yêu cầu hành khách xuống xe và yêu cầu đình chỉ công tác người này.

Bao giờ các 'điểm đen' ngập nước ở trung tâm Đồng Nai hết cảnh cứ mưa là ngập?

Bao giờ các 'điểm đen' ngập nước ở trung tâm Đồng Nai hết cảnh cứ mưa là ngập?

TPO - Nhiều năm qua, một số điểm trên các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực trung tâm TP Đồng Nai vẫn thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Nước tràn từ nhiều hướng, chảy xiết, rút chậm, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Chiều 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.

Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

TPO - Quy trình mới của TP Hà Nội khắc phục tình trạng "tách rời" giữa khâu giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động đất đai. Người dân sẽ không phải nộp lại các giấy tờ đã có trong hồ sơ đền bù vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa giúp thủ tục được giải quyết nhanh chóng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe