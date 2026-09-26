Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

TPO - Tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh phát huy thế mạnh công nghiệp, cảng biển, logistics, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Ngày 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn trong thời gian qua.

Cử tri Hà Tĩnh bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội, Chính phủ.

Liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh biên chế cán bộ cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; đẩy mạnh tích hợp các phần mềm điều hành, khai thác dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác quản lý.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh. (Ảnh Thạch Hà)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, công tác lãnh đạo, điều hành cần chủ động, linh hoạt và quyết liệt hơn, kịp thời ứng phó với những thách thức mới. Chính phủ đang tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tận dụng thời cơ, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Đối với Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và điều kiện để phát triển nhanh, bền vững. Tỉnh cần tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghiệp, cảng biển, logistics và dịch vụ; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh Thạch Hà)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng trao đổi về việc nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền; bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ các cấp và các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương được đề nghị tỉnh tiếp nhận, xử lý, đáp ứng các kiến nghị chính đáng của cử tri.