Đường tránh Bảo Lộc thi công trở lại sau gần 5 năm 'đứng yên bất động'

TPO - Sau gần 5 năm tạm dừng, dự án tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang được chuẩn bị các điều kiện để thi công hoàn thiện, với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng.

Ngày 26/9, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi công hoàn thiện tuyến đường tránh phía Nam Bảo Lộc, đoạn qua phường B’Lao và phường 3 - Bảo Lộc.

Dự án có chiều dài 15,58km, điểm đầu giao quốc lộ 20 tại Km113+680 thuộc phường 3 - Bảo Lộc và điểm cuối giao Quốc lộ 20 tại Km128+800, thuộc phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60km/h. Phần đường có nền rộng 12m, gồm mặt đường rộng 7m, lề gia cố 4m và lề đất 1m.

Tuyến tránh Bảo Lộc dài hơn 15km, được khởi công xây dựng từ tháng 2/2017.

Dự án lần này sẽ hoàn thiện hệ thống thoát nước, gia cố mái taluy và bổ sung các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông. Các đơn vị cũng sửa chữa, hoàn thiện những cầu hiện hữu và xây mới một cầu cạn bằng bê tông cốt thép tại Km7+820. Cầu cạn mới dài 144m, rộng 12m, gồm 4 nhịp và mỗi nhịp dài 33m.

Với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, dự án thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Theo kế hoạch, công trình khởi công cuối tháng 9/2026 và hoàn thành vào tháng 3/2028, thời gian thi công khoảng 540 ngày.

Tuyến đường dang dở gần 5 năm

Tuyến đường tránh phía Nam Bảo Lộc được khởi công năm 2017, với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 800 tỷ đồng, quy mô đường cấp III miền núi. Công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BT.

Đoạn đường bị lún, nứt và xảy ra tai nạn trên tuyến tránh Bảo Lộc.

Theo kế hoạch ban đầu, tuyến tránh hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019. Tuy nhiên, từ tháng 10/2020, dự án phải tạm dừng thi công do thiếu vốn, chờ các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Đến thời điểm dừng, công trình hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Sau thời gian dài không được thi công, nhiều hạng mục trên tuyến xuống cấp, hư hỏng. Một số vị trí xuất hiện sụt lún, sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời gian qua, tuyến đường cũng xảy ra một số vụ tai nạn tại các vị trí sụt lún, sạt lở, khiến ít nhất 3 người tử vong. Việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc nhằm xử lý các hạng mục xuống cấp, hoàn chỉnh tuyến đường và các công trình phụ trợ, qua đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.