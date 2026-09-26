Quốc lộ 4B Lạng Sơn đi Quảng Ninh còn nhiều sạt lở, phong tỏa lòng đường

TPO - Tại buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài. Một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực cho đất nước.