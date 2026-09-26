Quốc lộ 4B Lạng Sơn đi Quảng Ninh còn nhiều sạt lở, phong tỏa lòng đường

TPO - Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn những ngày qua không có mưa dông lớn nhưng tại quốc lộ (QL) 4B (Lạng Sơn đi Quảng Ninh), nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, có đoạn sạt lở chiếm dụng gần nửa lòng đường. Trước nguy cơ mất an toàn, cơ quan chức năng phải căng rào phong tỏa.
TPO - Từ ngày 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh (phường Long Biên) nhằm phục vụ thi công hầm chui nút giao Cổ Linh, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc.
Chiều 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.
TPO - Quy trình mới của TP Hà Nội khắc phục tình trạng "tách rời" giữa khâu giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động đất đai. Người dân sẽ không phải nộp lại các giấy tờ đã có trong hồ sơ đền bù vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa giúp thủ tục được giải quyết nhanh chóng.
TPO - Hàng trăm cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, lặng lẽ tiễn biệt, tri ân nữ đồng nghiệp B.H.A. (52 tuổi) - người đã hiến tạng sau khi được xác định chết não, giúp hồi sinh ba cuộc đời xa lạ.
TPO - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ giữa hai nước. Các chuyên gia nhìn nhận bước phát triển này trong bối cảnh hai nước đều đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế, củng cố khả năng chống chịu và duy trì quyền tự chủ trong môi trường quốc tế nhiều biến động.
TPO - Đường đê Long Biên - Xuân Quan đoạn qua hồ Lâm Du sẽ tạm đóng từ 23h đến 4h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 25/9/2026 đến ngày 25/2/2027, nhằm phục vụ vận chuyển kết cấu thép thi công cầu Trần Hưng Đạo.
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu bí thư đảng ủy xã, chủ tịch UBND xã phải thực sự vào cuộc, kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, từ đó tập trung xác định ưu tiên việc gì trước, việc gì sau và các sở, ngành có liên quan phải hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy định.
TPO - Tại buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài. Một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực cho đất nước.
TPO - Chiều tối 25/9, giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada.
TPO - Sau thời gian đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và thi công 3 ca mỗi ngày trên toàn công trường, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình dài 25,3 km đang dần lộ rõ hình hài.
TPO - Dự báo từ hôm nay (26/9) đến 29/9, miền Bắc sẽ có những ngày thu đẹp, trời nắng nhẹ, ít mưa, gió mát. Từ khoảng 30/9, miền Bắc chuyển mưa rào rải rác. Miền Trung hôm nay giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa to vào chiều và tối.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada; mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm.
TPO - Nhiều cơ sở dạy lái xe bất ngờ không cho phép giáo viên và học viên thực hành trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, cao tốc chỉ có 2 làn xe.
TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.
TPO - Phát biểu tại chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại TP. Cần Thơ tối 25/9, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của đất nước, quyết tâm không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của trẻ thơ.
TPO - Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026. Tại chương trình, hàng nghìn phần quà, học bổng đã được trao tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới.