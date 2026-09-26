Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Quốc lộ 4B Lạng Sơn đi Quảng Ninh còn nhiều sạt lở, phong tỏa lòng đường

Anh Trọng

TPO - Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn những ngày qua không có mưa dông lớn nhưng tại quốc lộ (QL) 4B (Lạng Sơn đi Quảng Ninh), nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, có đoạn sạt lở chiếm dụng gần nửa lòng đường. Trước nguy cơ mất an toàn, cơ quan chức năng phải căng rào phong tỏa.

Clip hiện trạng sạt lở trên QL4B
tp_1.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong trên QL4B trong 2 ngày qua, từ trung tâm Lạng Sơn đi thành phố Quảng Ninh vẫn còn nhiều điểm sạt lở, đất và đá dăm nằm trên đường, ảnh hưởng đến giao thông.
tp_2.jpg
Tại đoạn qua xã Lộc Bình chiều Quảng Ninh - Lạng Sơn nhiều điểm taluy dương sạt lở cả mảng xuống đường.
tp_3.jpg
Với chiều Lạng Sơn đi Quảng Ninh, đoạn từ KM 12 đến km16 đang có nhiều điểm sạt lở, đất bùn chảy xuống đường, sau đó đóng khô thành mảng.
tp_4.jpg
Sạt lở trên QL4B đang vừa gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại ở lòng đường, vừa có nguy cơ mất an toàn với nhà các hộ dân nằm trên các đồi ven QL.
tp_5.jpg
Sạt lở trên QL4B đang thu hẹp gần nửa lòng đường, ảnh hưởng đến việc di chuyển của phương tiện.
tp_6.jpg
tp_7.jpg
Do có nhiều phần đất, đá dăm lan xuống đường cần thời gian dài để xử lý, hiện cơ quan chức năng đã phải dựng biển báo và căng rào phong tỏa một phần lòng đường QL4B.
tp_9.jpg
tp_8.jpg
Thậm chí nhiều đoạn sạt lở đã được cơ quan chức năng xây bờ bê tông cản bùn đất tràn ra QL, nhưng nhiều vị trí đất bùn vẫn tràn qua thu hẹp lòng đường.
tp_10.jpg
Trên dọc QL4 qua Lạng Sơn đang có nhiều biển cảnh báo sạt lở được cắm trên đường
tp_11.jpg
Tình trạng sạt lở, đất bùn vẫn nằm ở nhiều đoạn trên QL4B đã làm cho việc lưu thông của phương tiện gặp khó khăn, nguy cơ tai nạn, nhất là về ban đêm.
tp_13.jpg
Cơ quan chức năng tại Lạng Sơn cho biết, đang giao cho các đơn vị duy tu, bảo trì đường giao thông đẩy nhanh, sớm thu dọn hiện trường sạt lở, gia cố các đoạn mái taluy dương có nguy cơ sạt lở cao trên QL4B.

Xem thêm

#Sạt lở #sạt lở đất đá #QL4B #Tỉnh Lạng Sơn #quốc lộ #mưa bão

Cùng chuyên mục

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Chiều 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.

Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

TPO - Quy trình mới của TP Hà Nội khắc phục tình trạng "tách rời" giữa khâu giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động đất đai. Người dân sẽ không phải nộp lại các giấy tờ đã có trong hồ sơ đền bù vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa giúp thủ tục được giải quyết nhanh chóng.

Khi Việt Nam và Canada tìm thấy sự song trùng lợi ích

Khi Việt Nam và Canada tìm thấy sự song trùng lợi ích

TPO - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ giữa hai nước. Các chuyên gia nhìn nhận bước phát triển này trong bối cảnh hai nước đều đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế, củng cố khả năng chống chịu và duy trì quyền tự chủ trong môi trường quốc tế nhiều biến động.

Hà Nội: Bí thư, chủ tịch xã phải kiểm điểm công việc để biết ưu tiên việc gì trước, việc gì sau

Hà Nội: Bí thư, chủ tịch xã phải kiểm điểm công việc để biết ưu tiên việc gì trước, việc gì sau

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu bí thư đảng ủy xã, chủ tịch UBND xã phải thực sự vào cuộc, kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, từ đó tập trung xác định ưu tiên việc gì trước, việc gì sau và các sở, ngành có liên quan phải hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ kiều bào: Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải về nước lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ kiều bào: Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải về nước lâu dài

TPO - Tại buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài. Một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực cho đất nước.

Miền Bắc nắng thu đẹp trước khi đón mưa rào

Miền Bắc nắng thu đẹp trước khi đón mưa rào

TPO - Dự báo từ hôm nay (26/9) đến 29/9, miền Bắc sẽ có những ngày thu đẹp, trời nắng nhẹ, ít mưa, gió mát. Từ khoảng 30/9, miền Bắc chuyển mưa rào rải rác. Miền Trung hôm nay giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa to vào chiều và tối.

Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có

Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có

TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.

Chăm lo cho thiếu nhi là chăm lo cho tương lai đất nước

Chăm lo cho thiếu nhi là chăm lo cho tương lai đất nước

TPO - Phát biểu tại chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại TP. Cần Thơ tối 25/9, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của đất nước, quyết tâm không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của trẻ thơ.

Lan tỏa yêu thương tại Đêm hội trăng rằm ở Cần Thơ

Lan tỏa yêu thương tại Đêm hội trăng rằm ở Cần Thơ

TPO - Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026. Tại chương trình, hàng nghìn phần quà, học bổng đã được trao tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe