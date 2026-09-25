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Thế giới

Năm điểm đáng chú ý từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

Quỳnh Như

TPO - Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tập trung vào hàng loạt vấn đề then chốt, từ thương mại, công nghệ đến sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa hai nước.

Thoả thuận thương mại được gia hạn, nhưng chỉ tạm thời

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm hai tháng thỏa thuận thương mại nhằm duy trì các điều kiện hiện tại và tạo thêm thời gian cho hai bên đàm phán.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thời gian gia hạn sẽ giúp Washington và Bắc Kinh tiếp tục thảo luận về các vấn đề kinh tế.

Tuy nhiên, thay vì chốt lại một thỏa thuận lâu dài, việc gia hạn dường như chỉ đẩy những vấn đề cốt lõi bao gồm thuế quan, việc mua nông sản của Trung Quốc, nguồn cung đất hiếm và các hạn chế về công nghệ sang vòng đàm phán tiếp theo.

Ông Bessent cho biết Trung Quốc đang thực hiện cam kết mua 25 triệu tấn đậu nành, nhưng tiến độ mua các mặt hàng nông sản khác trị giá khoảng 17 tỷ USD vẫn chậm. Phía Mỹ cũng cho rằng nguồn cung đất hiếm chưa đáp ứng đầy đủ các cam kết trước đó.

Màn đón tiếp ấn tượng

Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Washington được tổ chức với nhiều nghi thức đặc biệt.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Sau khi ông Trump được Trung Quốc đón tiếp trong chuyến thăm Bắc Kinh, phía Mỹ cũng tổ chức các hoạt động nghi lễ quy mô lớn tại Nhà Trắng. Binh sĩ diễu hành tại Vườn Hồng, trong khi máy bay chiến đấu và máy bay ném bom xuất hiện trong các hoạt động chào đón.

Hai nhà lãnh đạo cũng tham quan trực thăng Marine One và khu vực phía Nam Nhà Trắng vừa được cải tạo.

Khi được hỏi về cuộc gặp, ông Trump tập trung nhấn mạnh không khí tích cực giữa hai nhà lãnh đạo và gọi đây là một "cuộc gặp tuyệt vời".

Thận trọng về vấn đề Đài Loan

Theo hãng thông tấn chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị Mỹ "xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng nhằm đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác chiến lược song phương và sự phát triển quan hệ Trung - Mỹ".

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của lãnh thổ Trung Quốc, gọi "vấn đề Đài Loan" là "công việc nội bộ" của Trung Quốc và cho rằng các quốc gia khác không có quyền can thiệp.

Rủi ro chiến lược

Ông Tập Cận Bình tiếp tục đề cập đến khái niệm "Bẫy Thucydides" - lý thuyết cho rằng cạnh tranh giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc xác lập vị thế có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng rủi ro này có thể được kiểm soát, nhưng việc ông đề cập đến học thuyết trên cho thấy những lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự Mỹ - Trung vẫn tiếp tục phủ bóng lên mối quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới.

Ông đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc đều có lợi từ hợp tác và chịu tổn thất nếu đối đầu.

Ông Tập cũng kêu gọi duy trì đối thoại quân sự thường xuyên và xây dựng các cơ chế phòng ngừa, kiểm soát khủng hoảng.

Trong khi đó, ông Trump nhấn mạnh những lợi ích chung mà hai nước có thể theo đuổi, đồng thời nhắc lại sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong lịch sử.

Cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo cũng là một trong những nội dung đáng chú ý tại cuộc gặp.

Ông Trump từng tuyên bố rằng trí tuệ nhân tạo (AI) nên được gọi là siêu trí tuệ và cho biết cho biết ông muốn "giữ nguyên hiện trạng" và trao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp Mỹ thay vì áp đặt bất kỳ quy định quản lý mới nào. Ông khẳng định Trung Quốc cũng có cùng quan điểm.

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc, với vai trò là những quốc gia dẫn đầu về AI, vừa có khả năng vừa có trách nhiệm quản lý sự phát triển của công nghệ.

"Chúng ta có cả khả năng, trách nhiệm phát triển và quản lý trí tuệ nhân tạo vì mục đích tốt đẹp, đảm bảo rằng việc phát triển trí tuệ nhân tạo luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và phục vụ cho phúc lợi của người dân", nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết.

Reuters

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#Mỹ-Trung #thượng đỉnh #thương mại #công nghệ #đối thoại #AI #trí tuệ nhân tạo #Đài Loan #Tổng thống Trump #Chủ tịch Tập Cận Bình

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