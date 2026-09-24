Thông điệp Tổng thống Ukraine nhờ Tổng thống Mỹ chuyển đến Chủ tịch Trung Quốc

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump tận dụng các cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để kêu gọi ông tác động đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm chấm dứt xung đột hoặc ít nhất là thực hiện các bước giảm leo thang căng thẳng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York (Mỹ), ông Zelensky nói: “Tôi đã chia sẻ rất thẳng thắn với Tổng thống Mỹ, rằng nếu Ngài cũng vận động Chủ tịch Tập - người có ảnh hưởng đối với Tổng thống Putin - tham gia vào việc này... Nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc chiến này, chứ không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố, thì tất cả chúng ta phải nỗ lực làm việc suốt ngày đêm vì mục tiêu đó, vì người dân”.

Ông cũng lưu ý, các bước giúp giảm leo thang căng thẳng có thể liên quan đến lĩnh vực năng lượng và ngũ cốc. Theo ông Zelensky, những thỏa thuận như vậy sẽ cho thấy Nga có thực sự sẵn sàng tiến tới chấm dứt chiến tranh hay không.

Lãnh đạo Ukraine nói thêm, rằng ông Trump đã hứa sẽ chuyển thông điệp này tới ông Tập Cận Bình.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky cho biết hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12 tới tại Miami có thể là nơi diễn ra cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Ông nói thêm rằng Kiev sẽ ủng hộ hình thức này nếu các bên thống nhất được về khâu tổ chức.

“Tôi tin rằng đây có thể là dịp cho một cuộc gặp ba bên mang lại kết quả thực chất”, ông nói.

Tổng thống Ukraine giải thích rằng, theo quan điểm của ông, bản thân khuôn khổ G20 tạo ra cơ hội cho các cuộc đàm phán hiệu quả, vì hội nghị này quy tụ không chỉ các đối tác châu Âu của Ukraine mà còn cả Trung Quốc, Ấn Độ, các quốc gia Trung Đông và những nước khác - trong đó có một số quốc gia vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York hôm 22/9. (Ảnh: Reuters)

Trước đó hồi đầu tuần, ông Zelensky đã có cuộc gặp kéo dài 40 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột với Nga.

Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công từ trên không ngày càng dữ dội của cả hai bên đã tàn phá các cảng biển, nhà kho, tàu thuyền và cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời làm tê liệt hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Trước lo ngại của phía Ukraine rằng Nga sẽ tái diễn các đợt oanh tạc nhắm vào hệ thống sưởi và cơ sở hạ tầng điện khi mùa đông đang đến gần, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận về công tác chuẩn bị với ông Trump và đề nghị Mỹ cung cấp một lô tên lửa phòng không Patriot - loại vũ khí duy nhất trong kho khí tài của Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Các cuộc xung đột mà Mỹ tham gia và cuộc chiến tại Ukraine đã làm cạn kiệt nguồn cung tên lửa Patriot trên toàn cầu, bao gồm cả kho dự trữ của Mỹ.

Ông Zelensky đề xuất rằng để đổi lấy tên lửa Patriot từ kho dự trữ của Mỹ trong mùa đông này, Ukraine sẽ nhường lại các lô tên lửa đánh chặn trong tương lai thuộc thỏa thuận với Đức - quốc gia đã cam kết cung cấp 600 tên lửa Patriot cho Ukraine trong giai đoạn 2027 - 2028.

Ông chia sẻ với các phóng viên, rằng việc ý tưởng này không bị bác bỏ là một "bước tiến tích cực", tuy nhiên cũng thừa nhận ông Trump vẫn chưa chính thức chấp thuận đề xuất.

Ông Zelensky cho biết các cuộc thảo luận về việc Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép vẫn đang tiếp diễn, và một thành viên trong nhóm của ông đã có cuộc gặp gỡ tích cực với Raytheon - nhà sản xuất tên lửa Patriot của Mỹ.