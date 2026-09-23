Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran nêu các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Iran đã chính thức nêu các điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ được nối lại tại New York. Eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Washington đang trở thành những vấn đề then chốt trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đã chuyển các điều kiện tới Washington thông qua trung gian Qatar. Trong đó, Iran yêu cầu chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, dừng những gì Tehran gọi là "hành động gây hấn" của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hải quân và chiến tranh kinh tế, đồng thời giải phóng các tài sản của Iran.

Đây là lần Iran công khai rõ ràng các điều kiện với Mỹ trong các cuộc tiếp xúc bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

my-iran.jpg
Ảnh minh hoạ.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các nhà trung gian đã liên tục di chuyển giữa phái đoàn Mỹ và Iran trong ngày. Ông nói hai bên đã hoàn tất một vòng thảo luận và hy vọng cuộc trao đổi sẽ mang tính "xây dựng và đầy hứa hẹn".

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu cũng là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc đàm phán.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran có thể mở lại eo biển trong vòng 7 ngày nếu Washington giảm áp lực quân sự và dỡ phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Cuộc đàm phán diễn ra trùng với thời điểm Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước chuyến đi, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran và Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya cho biết họ hy vọng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ truyền đạt thông điệp của người dân và lực lượng vũ trang Iran tới cộng đồng quốc tế.

Các nỗ lực ngoại giao tại New York cũng tập trung vào việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển. Trưởng chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi về việc chấm dứt xung đột và mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, với mục tiêu duy trì tự do hàng hải.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết việc mở lại eo biển là một trong những mục tiêu chính trong cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Paris cho biết sẵn sàng tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường này mà không đối đầu trực tiếp.

Tuy nhiên, những nỗ lực đó vẫn chưa xóa bỏ được sự bất đồng cốt lõi về các yêu cầu của Iran. Al Arabiya dẫn một nguồn tin Mỹ tham dự cuộc họp với phái đoàn Iran cho biết Washington đã bác bỏ yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa của Tehran.

Các cuộc tiếp xúc tại New York bước đầu đã xác định rõ hơn những vấn đề cần đàm phán: Iran công khai nêu ra các điều kiện của mình và Washington xác nhận sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp nhưng đồng thời, việc phong tỏa và quyền tiếp cận qua eo biển Hormuz vẫn là điểm mấu chốt dẫn tới sự khác biệt giữa hai bên.

Quỳnh Như
Iran International
#Iran #đàm phán #Mỹ #eo biển Hormuz #chiến tranh #phong tỏa #Đại hội đồng Liên hợp quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe