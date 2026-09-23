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Lần cuối Jack lên tiếng về Thiên An

Đỗ Quyên

TPO - Phía Jack khẳng định tôn trọng phán quyết của tòa án, thực hiện trách nhiệm với con và không tiếp tục tranh luận về vụ việc.

Ngày 23/9, một ngày sau phiên tòa xét xử vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack - J97) và diễn viên Trần Nguyễn Thiên An, công ty quản lý của nam ca sĩ phát thông cáo về vụ việc.

Phía Jack cho biết ngày 22/9, Tòa án nhân dân Khu vực 2 - TPHCM đã xác định nam ca sĩ là cha của con gái anh, với quyền và nghĩa vụ của một người cha theo quy định pháp luật.

“Từ hôm nay, nghệ sĩ thực hiện đúng những gì đã trình bày tại tòa: thăm con theo cách phù hợp với bé và lo cho con một cách chân thành, không kèm với bất kỳ điều kiện nào”, thông cáo viết.

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Cả Jack và Thiên An đều mong muốn khép lại sự việc để con chung trưởng thành như mọi đứa trẻ khác, không mang theo cuộc tranh luận của người lớn.

J97 Promotion cho rằng những số liệu được đề cập tại phiên tòa là phần trình bày từ một phía về giai đoạn trước đó, không thuộc nội dung được Hội đồng xét xử xem xét. Phía nam ca sĩ khẳng định những thông tin này “không phản ánh đúng sự bảo bọc mà gia đình đã dành cho bị đơn trong suốt thời gian đó”.

Công ty cho biết nghệ sĩ lựa chọn không tiếp tục tranh luận về những con số mà chỉ muốn khẳng định việc chăm lo cho con từ nay sẽ được thực hiện đầy đủ và có thể kiểm chứng.

“Tại phiên tòa, chủ tọa đã đề nghị các bên không đưa thông tin về vụ việc lên mạng xã hội, để bé được lớn lên bình yên. Nghệ sĩ và gia đình sẽ giữ đúng đề nghị đó. Đây là lần lên tiếng cuối của chúng tôi về vụ việc. Sau đây chúng tôi không trả lời phỏng vấn, không bình luận và không tham gia bất kỳ tranh luận nào”, phía Jack nhấn mạnh.

Tại phiên tòa ngày 22/9, Jack nói anh cảm thấy có lỗi với con gái vì chưa sớm thực hiện trách nhiệm của người cha. Nam ca sĩ thừa nhận từ khi bé chào đời đến nay chưa từng gặp con. Anh cho biết mong muốn con có tên cha trên giấy khai sinh và được thực hiện quyền, nghĩa vụ của người cha.

Jack cũng trình bày trước HĐXX rằng anh muốn dành những điều tốt nhất cho con bằng tình yêu thương, đồng thời dự định mở tài khoản tiết kiệm cho bé đến khi đủ 18 tuổi.

Về việc thăm nom, nam ca sĩ cho biết sẽ cố gắng để con được nhận sự chăm sóc phù hợp. Theo ghi nhận tại phiên tòa, Jack nhấn mạnh mong muốn thực hiện trách nhiệm của người cha nhưng không muốn tách con khỏi mẹ.

Sau khi phiên tòa kết thúc, thông tin liên quan khoản tiền Jack từng hỗ trợ Thiên An chăm sóc con được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Theo trình bày của Thiên An tại tòa, cô nhận tổng cộng 106 triệu đồng từ Jack, gồm 76 triệu đồng chuyển khoản và 30 triệu đồng tiền mặt. Thiên An cho biết khoản hỗ trợ này kéo dài từ thời điểm sinh con đến đầu năm 2022.

Về phía Thiên An, sau phiên tòa, cô cho biết tôn trọng phán quyết của tòa và mong muốn khép lại những ồn ào trong quá khứ để hai mẹ con có cuộc sống bình yên.

Sau thông báo của J97 Promotion, một số người dành sự ủng hộ cách phía Jack tuyên bố dừng tranh luận, đồng thời cho rằng cả hai nên để những chuyện của người lớn lại phía sau cho con có cuộc sống bình yên hơn.

“Riêng chuyện Jack bước ra tòa, không mang khẩu trang, khẳng khái nhận về mình những sai lầm mình đánh giá cao”, “Đây là thái độ của người thật lòng muốn tốt cho con. Mọi chuyện từ nay khép lại", "Nội dung ngắn gọn nhưng đầy đủ, văn minh. Nói những điều cần nói, đây là cách giải quyết của những người tri thức, tử tế”, “Cách giải quyết của người ngay thẳng và trưởng thành là đây”.

Bên cạnh những bình luận ủng hộ Jack, số đông mong cả hai phía hạn chế nhắc lại những tranh luận trong quá khứ, để con gái được lớn lên trong sự bình yên và không trở thành tâm điểm của những bất đồng giữa người lớn.

Đỗ Quyên
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