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Pháp luật

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Khởi tố cán bộ thuế ký khống hàng trăm hóa đơn điện tử

Cảnh Kỳ

TPO - Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Phạm Quốc Trưởng - công chức Thuế Vĩnh Long sử dụng trái phép thông tin tài khoản của hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử. Sau đó, sử dụng tài khoản của lãnh đạo cơ quan để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Trưởng (SN 1978, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

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Công an tống đạt các quyết định đối với Phạm Quốc Trưởng.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 5/2023-6/2025, Phạm Quốc Trưởng là công chức thuộc Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long, được phân công phụ trách công tác tiếp nhận và xử lý đề nghị cấp hóa đơn điện tử.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trưởng đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 9 hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử.

Sau đó, Trưởng sử dụng tài khoản của lãnh đạo đội/tổ và lãnh đạo Thuế cơ sở để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ kèm theo để bán cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Cảnh Kỳ
#công chức thuế #giả mạo hóa đơn #Vĩnh Long #Phạm Quốc Trưởng #khởi tố

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