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Pháp luật

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Phát hiện thi thể nam giới trong đám lục bình dưới chân cầu ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Thi thể nam giới khoảng 20-25 tuổi được người dân phát hiện mắc trong đám lục bình dưới chân cầu Bình Phước (TPHCM). Công an đang xác minh danh tính và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Ngày 22/9, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông, được người dân phát hiện tại khu vực chân cầu Bình Phước.

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Nơi phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh: H.H

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể trên trong đám lục bình trên sông Sài Gòn, đoạn qua khu vực dưới chân cầu Bình Phước nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể lên bờ để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 20-25 tuổi. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo thun màu đen, phía trước có in dòng chữ “Kangol & RB”, quần thể thao dài màu đen và mang vớ trắng.

Công an đang khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nguyễn Tiến
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