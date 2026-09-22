Tuyên tử hình kẻ đánh chết người tình rồi mang thi thể đi hơn 70km để phi tang

TPO - Từ mâu thuẫn tại phòng trọ ở xã Đức Hòa, Tây Ninh, Nhã đánh chết người tình rồi chở thi thể hơn 70km đến xã Bình Hiệp để phi tang.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thành Nhã (52 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Nhã tại phiên toà. Ảnh: HD.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Nhã có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. HĐXX cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo nên tuyên phạt Nguyễn Thành Nhã mức án tử hình về tội “Giết người”.

Với tội “Cướp tài sản”, Nhã bị tuyên phạt 3 năm tù. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Ngoài hình phạt trên, HĐXX tuyên buộc bị cáo này còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 400 triệu đồng.

Theo cáo trạng, cuối năm 2024, Nhã hành nghề chữa bệnh đau nhức xương khớp tại xã Khánh Hưng. Trong thời gian này, Nhã quen biết và phát sinh tình cảm với chị Đ., người đến chữa bệnh.

Sau đó, cả hai thuê nhà trọ tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh và sống chung như vợ chồng. Đến giữa năm 2025, Nhã bắt đầu ghen tuông, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 29/8/2025, Nhã phát hiện chị Đ. liên lạc với một người đàn ông khác nên 2 bên xảy ra cự cãi. Trong lúc xô xát, chị Đ. cầm dao chém Nhã. Sau đó, Nhã dùng một khúc gỗ đánh chị Đ. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà và tử vong.

Khoảng 1h ngày 30/8/2025, Nhã mang thi thể người tình rời khỏi phòng trọ, đưa đến khu vực bờ kênh và rừng tràm thuộc xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh để phi tang. Khu vực này cách nơi xảy ra vụ án hơn 70km.

Nhã bỏ thi thể chị Đ. vào bao nylon rồi dùng xe máy chở đi 70km để phi tang.

Đến khoảng 2h30 ngày 31/8/2025, Nhã quay lại phòng trọ, lấy xe máy của chị Đ. đem đi cầm cố, nhận 4,5 triệu đồng. Sau đó, Nhã thu dọn phòng trọ, đem vứt các vật dụng của nạn nhân rồi rời đi.

Khu vực Nhã phi tang thi thể người tình ở xã Bình Hiệp.

Đến sáng 6/9/2025, Nhã tìm đến nhà em gái tại xã Khánh Hưng và kể lại toàn bộ vụ việc. Sau đó, gia đình đưa Nhã đến công an xã để tự thú.