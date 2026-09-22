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Pháp luật

Chiếm đoạt 115 tỷ đồng mua nhà đất, ô tô rồi nhờ cha mẹ và chị gái đứng tên

Tân Châu

TPO - Bị cáo buộc chiếm đoạt gần 115 tỷ đồng tiền hàng của doanh nghiệp, Nguyễn Trung Kiên đã sử dụng để mua nhà đất, ôtô, vàng... rồi nhờ cha mẹ, chị gái, cậu mợ đứng tên nhằm che giấu tài sản.

Sáng 22/9, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Trung Kiên cùng các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Bao bì nhựa Thành Phú.

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Bị cáo Nguyễn Trung Kiên tại phiên tòa sáng 22/9.

Theo quyết định công bố tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trung Kiên cùng 3 bị cáo khác bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Kiên và Nguyễn Văn Rồng (cha của Kiên), Dương Thị Ánh Hoa (mẹ của Kiên), Dương Minh Phát (cậu), Nguyễn Thị Hồng Diệu (mợ), Nguyễn Thị Cẩm Vân (chị gái của Kiên) và Nguyễn Văn Bình bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Tại phiên tòa, sau phần thủ tục tư pháp và đại diện Viện Kiểm sát công bố xong cáo trạng vụ án, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Trung Kiên xác nhận lý lịch tư pháp như hồ sơ vụ án. Bị cáo Kiên cũng khai đã nhận cáo trạng, quyết định đưa vụ án ra xét xử của HĐXX theo đúng quy định của pháp luật.

Đến 11h trưa nay, HĐXX vẫn đang xét hỏi các bị cáo.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Kiên từng là Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Thành Phú. Lợi dụng quy trình bán hàng và xuất kho của doanh nghiệp, Kiên cấu kết với một số nhân viên sử dụng mã khách hàng cũ, lập lệnh sản xuất để đưa lượng lớn bao bì ra khỏi kho.

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Các bị cáo tại phiên tòa ngày 22/9.

Từ ngày 30/10/2021 đến 26/7/2022, Kiên cùng bị cáo Huỳnh Lan Nhi và bị cáo Bùi Thị Tố Oanh lập 1.396 phiếu sản xuất, đưa hơn 981.500 kg bao bì nhựa trị giá hơn 85 tỷ đồng ra khỏi kho.

Sau khi nghỉ việc, Kiên tiếp tục bị cáo buộc cấu kết với Nhi bán bao bì cho bị cáo Trần Minh Thạnh. Theo hồ sơ, hơn 489.600 kg bao bì được bán với giá hơn 22 tỷ đồng, trong khi kết quả định giá xác định số hàng này trị giá hơn 42 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định tổng giá trị hàng hóa bị Kiên, Nhi và Thạnh chiếm đoạt trong hai giai đoạn là gần 115 tỷ đồng.

Sau khi có tiền, Kiên đã mua nhiều tài sản gồm bất động sản, ôtô và vàng. Đến đầu tháng 12/2022, khi biết vụ việc bị phát hiện, Kiên nhờ cha mẹ, chị gái, cậu mợ cùng một số người khác đứng tên tài sản.

Theo hồ sơ, tổng giá trị tài sản liên quan hành vi bị cáo buộc rửa tiền là hơn 25 tỷ đồng, gồm nhiều bất động sản tại TPHCM, Đà Lạt, Tiền Giang, 55 miếng vàng và một ô tô Mercedes-Benz GLC 300.

Cha của Kiên bị cáo buộc giúp con trai che giấu hơn 10 tỷ đồng tiền xây nhà và cùng vợ cất giấu 55 miếng vàng. Nguyễn Thị Cẩm Vân (chị gái Kiên) cũng bị cáo buộc tham gia che giấu tài sản.

Trong khi đó, Dương Minh Phát (cậu của Kiên) bị cáo buộc đứng tên chiếc Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Vợ ông Phát là Nguyễn Thị Hồng Diệu bị cáo buộc đứng tên giúp Kiên một căn nhà trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cho rằng những người liên quan biết tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Kiên nhưng vẫn giúp che giấu, chuyển dịch hoặc đứng tên tài sản, qua đó cản trở việc xác minh, thu hồi tài sản.

Tân Châu
#Nguyễn Trung Kiên #Công ty Phú Thành #115 tỷ đồng #TAND TPHCM #Mercedes-Benz GLC 300

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