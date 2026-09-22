Mỹ muốn mở hai căn cứ quân sự trên đảo Greenland

TPO - Mỹ có kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự cũ từ thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland, và thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ ở bờ biển phía đông - nơi hiện do lực lượng tuần tra của Đan Mạch sử dụng.

Tiền đồn quân sự Mestersvig tại Mestersvig (Greenland). (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin của Reuters cho biết, hai địa điểm Mỹ muốn đặt căn cứ quân sự là Narsarsuaq - nơi dân số đã giảm xuống chỉ còn vài chục người kể từ khi Mỹ đóng cửa căn cứ quân sự Bluie West One vào những năm 1950, và Mestersvig - một tiền đồn quân sự hiện đang được Đội Tuần tra Sirius, một đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch - sử dụng.

Các căn cứ này được mở lại theo một thỏa thuận dự kiến ​​được Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký kết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 22/9. Nội dung thỏa thuận chưa được công bố và các chi tiết vẫn chưa được chốt lại cho đến khi văn bản chính thức được ký kết.

Đan Mạch cho biết, thỏa thuận này đặt vấn đề an ninh tại Bắc Cực dưới sự giám sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thay vì chỉ để Mỹ và Đan Mạch tự đảm nhiệm.

Thỏa thuận được đưa ra sau nhiều tháng chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump từ lâu đã bày tỏ mong muốn để Mỹ kiểm soát Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự hoặc kinh tế để thâu tóm vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch.

Mong muốn của ông Trump đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao trong nội bộ NATO, đồng thời thúc đẩy Đan Mạch và Greenland bước vào các cuộc đàm phán với Washington nhằm xoa dịu áp lực.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự cùng hơn 10.000 nhân sự tại Greenland. Ngày nay, chỉ còn lại Căn cứ Không gian Pituffik với khoảng 150 quân nhân Mỹ.