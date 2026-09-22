Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước tôn trọng quyết định về hay ở lại của chuyên gia, trí thức kiều bào

Minh Hạnh

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, tri thức, kinh nghiệm và những quan hệ hợp tác mà các chuyên gia, nhà khoa học người Việt vun đắp ở nước ngoài cần có chỗ đứng xứng đáng trong các chương trình phát triển của Việt Nam.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-go-chuyen-gia-tri-thuc-nguoi-viet-nam-tai-hoa-ky.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Mỹ.
﻿Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Đặc phái viên TTXVN, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Mỹ.

Tham dự buổi gặp có các chuyên gia, trí thức người Việt đã và đang đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học máy tính, tự động hóa, chính sách công, y tế, tài chính ngân hàng, bảo mật và an toàn dữ liệu, vật liệu bền vững, công nghệ tài chính (fintech), thương mại điện tử…

Tại buổi gặp, đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Mỹ đã đề xuất kiến nghị liên quan đến chủ đề: Start-ups đa quốc gia - Hạt nhân để Việt Nam có vai trò lớn hơn trong chuỗi giá trị AI toàn cầu; định hướng năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 cho trí tuệ nhân tạo Việt Nam; tiềm năng của Việt Nam trong nghiên cứu phát triển thiết bị bay không người lái; Việt Nam cần gì để thu hút dòng vốn toàn cầu; đề xuất giải pháp tập hợp và kết nối nguồn lực chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Mỹ.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-go-chuyen-gia-tri-thuc-nguoi-viet-nam-tai-hoa-ky-2327.jpg
Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Mỹ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đánh giá cao những ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trong khoa học và công nghệ, khoảng cách giữa Việt Nam với các nước đi trước còn xa, chưa làm chủ được nhiều công nghệ cốt lõi; điều kiện dành cho nghiên cứu còn thiếu, đội ngũ chuyên gia trình độ cao chưa đáp ứng được nhu cầu, đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi về những điểm mới trong Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh Nghị quyết tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Điều đó có nghĩa là tri thức, kinh nghiệm và những quan hệ hợp tác mà các chuyên gia, nhà khoa học người Việt vun đắp ở nước ngoài cần có chỗ đứng xứng đáng trong các chương trình phát triển của Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, các chuyên gia tham gia xây dựng nhóm nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo người trẻ, cùng lựa chọn hướng công nghệ phù hợp với nhu cầu trong nước; chia sẻ những tri thức, kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, những cách làm đã thành công và cả không thành công để trong nước có cái nhìn đầy đủ hơn.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-go-chuyen-gia-tri-thuc-nguoi-viet-nam-tai-hoa-ky-8317.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Đảng, Nhà nước tôn trọng những lựa chọn đó. Người muốn trở về cần được hỗ trợ để có thể ổn định cuộc sống và làm việc lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Mỗi người có nhịp đi riêng và sự đóng góp cũng có thể lớn dần cùng với kinh nghiệm, điều kiện của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho những đóng góp đó; đồng thời bày tỏ mong muốn, rằng việc tiếp nhận ý kiến của trí thức Việt Nam ở nước ngoài trở thành công việc thường xuyên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh thần làm việc nghiêm túc, có kết quả sẽ tạo niềm tin để các chuyên gia tiếp tục gắn bó.

Minh Hạnh
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #người Việt Nam ở nước ngoài #Nghị quyết số 23-NQ/TW #Người Việt ở Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe