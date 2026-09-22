Hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ đã 'đến rất gần kết quả cuối cùng'

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Mỹ, trực tiếp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và mong muốn cùng Chính quyền Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước, trực tiếp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước.

Đại sứ cũng cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng; đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Mỹ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Mỹ.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Hạ nghị sỹ Mỹ

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Uỷ ban Đối ngoại, Uỷ ban Dịch vụ tài chính Hạ viện cùng một số Hạ nghị sỹ khác của Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện cùng một số Hạ nghị sỹ khác của Mỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội Mỹ, trong đó có Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hạ nghị sỹ Gregory Meeks và Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Mỹ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng - an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Phía Mỹ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA); khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật, và đồng hành cùng Việt Nam triển khai Chiến dịch 500 ngày và đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sỹ Việt Nam còn mất thông tin, mất tích trong chiến tranh.