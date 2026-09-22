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Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ USD

Minh Hạnh

TPO - Tại cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước cùng nghiên cứu thống nhất Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lên Đối tác chiến lược, hướng đến mục tiêu thương mại đạt 4 tỷ USD.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Đặc phái viên TTXVN, ngày 21/9 (theo giờ địa phương), bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York (Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua; cho rằng với nhiều điểm tương đồng và nền kinh tế có tính bổ trợ cao, hai bên cần tăng cường hợp tác, phát huy vai trò trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước cùng nghiên cứu thống nhất Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lên Đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường tiếp xúc, trao đổi các đoàn, nhất là cấp cao.

Đồng thời, hai bên cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ USD thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác như thực phẩm Halal, khoa học, công nghệ, logistics và hợp tác địa phương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong khu vực; đề nghị hai nước cùng tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại khu vực Trung Đông.

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Minh Hạnh
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan #Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ #Quan hệ thương mại #Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81

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