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Tạm cấm một số tuyến đường ở Thái Nguyên tối 22/9 để phục vụ Tết Trung thu

Thanh Hiếu

TPO - Để phục vụ chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026” diễn ra tối 22/9 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, UBND phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh tổ chức phân luồng phương tiện tại một số tuyến đường trên địa bàn.

Theo đó, từ 13h đến 22h30 ngày 22/9, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đội Cấn và đường Hùng Vương.

Từ 18h đến 22h30 ngày 22/9, cấm toàn bộ phương tiện trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo tròn Trung tâm đến đảo tròn Đồng Quang.

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Đường Hoàng Văn Thụ sẽ được phân luồng giao thông để phục vụ thi công công trình chống ngập và Tết Trung thu

Từ 19h đến 22h30 ngày 22/9, cấm ô tô lưu thông đoạn từ ngã ba giao giữa đường Quốc lộ 1B (cũ) với đường Động Lực đến nút giao đường Đội Cấn và đường Bến Oánh, bao gồm cả cầu Bến Tượng.

Từ 16h ngày 22/9, thực hiện phân luồng trên các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp, như: Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Du, Nha Trang, Cách mạng Tháng Tám, Minh Cầu, Bắc Sơn kéo dài...

Bên cạnh đó, để phục vụ thi công Dự án chống ngập khu vực đường Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên sẽ điều chỉnh giao thông tại một số tuyến đường. Cụ thể, cắm biển cấm đỗ xe chiều từ nút giao đường Nha Trang - Bến Tượng đến nút giao đường Nha Trang - Hùng Vương và chiều từ nút giao đường Nha Trang - Hùng Vương đến ngõ 05, đường Nha Trang.

Đồng thời, cắm biển báo đường một chiều tại vị trí đầu ngõ 62 giao đường Hoàng Văn Thụ và cắm biển báo cấm đi ngược chiều tại vị trí ngõ 62 giao đường Phù Liễn.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Trung thu #An toàn giao thông #Tặng quà trẻ em #Chương trình Trung thu

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