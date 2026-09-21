Tết Trung thu ở khu du lịch sôi động bậc nhất Quảng Ninh

TPO - Những ngày cuối tuần, dòng người đổ về Khu du lịch Bãi Cháy để hòa mình vào không khí tết Trung thu rực rỡ, đầy màu sắc và sôi động bậc nhất TP. Quảng Ninh.