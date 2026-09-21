Tết Trung thu ở khu du lịch sôi động bậc nhất Quảng Ninh

TPO - Những ngày cuối tuần, dòng người đổ về Khu du lịch Bãi Cháy để hòa mình vào không khí tết Trung thu rực rỡ, đầy màu sắc và sôi động bậc nhất TP. Quảng Ninh.
Theo UBND phường Bãi Cháy, có 45 gian hàng trưng bày mâm cỗ, trang trí Trung thu và bán hàng OCOP, trong đó có sự tham gia của Thành Đoàn Quảng Ninh, 14 khu phố, 5 trường học, 9 khách sạn cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Trong khi đó, hơn 100 xe điện được trang trí với chủ đề trung thu kéo thành đoàn dài chạy trên tuyến đường dọc trung tâm khu du lịch đến bãi tắm tạo nên không khí sôi động thu hút khách du lịch.