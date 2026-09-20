Ước mơ chạm tới bầu trời cùng Vietjet

Gần 400 ứng viên từ Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Nga... mang theo hy vọng chạm vào ước mơ bay đã tham gia ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không của Vietjet, diễn ra ngày 18/9.

Sống cho một giấc mơ thanh xuân

Thanyaporn Sanggawe, cô gái đang có việc làm ổn định tại Bangkok (Thái Lan) với mức thu nhập tốt: chuyên viên an toàn tại một công ty kỹ thuật nhưng khao khát trở thành tiếp viên hàng không chưa bao giờ ngừng cháy bỏng. Thanyaporn vẫn hằng tưởng tượng đến một ngày mình được khoác lên mình bộ đồng phục tiếp viên hàng không, kéo vali lên tàu bay, và được bay đến bao vùng trời mới.

Thanyaporn Sanggawe, cô gái đang có việc làm ổn định tại Bangkok (Thái Lan) nhưng mong ước trở thành tiếp viên hàng không Vietjet

Khi biết Vietjet tổ chức ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không, mở ra cơ hội bay khắp thế giới, Thanyaporn hiểu đây là tấm vé cô phải nắm bắt và đã quyết định bay sang TP HCM để tham dự ngày hội tuyển dụng.

Thanyaporn chia sẻ: “Tôi từng nghĩ mình sẽ gạt giấc mơ bay để đi theo một con đường an toàn, nhưng nếu không thử một lần, tôi biết mình sẽ hối hận. Tôi muốn được bắt đầu sống cho chính bản thân mình”.

Tiếng Anh lưu loát, vẻ ngoài trẻ trung cùng nụ cười tươi tắn, Thanyaporn tự tin so tài cùng hàng trăm ứng viên xuất sắc khác để được khoác lên mình bộ đồng phục tiếp viên hàng không Vietjet.

“Đây là lần đầu tiên tôi dự thi và biết đâu may mắn lại mỉm cười với mình để bắt đầu một cuộc sống mới ở Việt Nam với công việc ước mơ tại Vietjet”, cô cười chia sẻ.

Những người trẻ mong muốn gia nhập Vietjet để chạm tay vào bầu trời

Viết tiếp ước mơ dang dở

Võ Minh Phúc (sinh năm 2003) bước vào ngày hội tuyển dụng với cảm xúc đặc biệt: anh đang tìm con đường đi của chính mình, nhưng cũng đồng thời viết tiếp ước mơ dở dang của người chị ruột.

Võ Minh Phúc (bên phải) lựa chọn bay cùng Vietjet để hiện thực hoá giấc mơ dang dở của chị gái

Tốt nghiệp đại học và bắt đầu bước chân vào đường đời, Phúc bỗng nhận ra chuyên ngành đã học không phù hợp với mình, cũng không mang lại cho anh niềm say mê. Giữa những mông lung về định hướng sự nghiệp, một ký ức tuổi học trò chợt dội về. Năm lớp 12, khi cô giáo hỏi về nghề nghiệp tương lai, Phúc đã buột miệng trả lời: “Em muốn làm tiếp viên hàng không”. Câu nói ấy bắt nguồn từ giấc mơ dang dở của người chị ruột, người luôn khao khát được chạm tới bầu trời nhưng đành từ bỏ vì không đủ chiều cao.

Đối với Phúc, tiếp viên hàng không là những người thật sự rất giỏi giang: giỏi ngoại ngữ, khả năng giao tiếp tốt, thể lực cũng xuất sắc để chịu được những vất vả của nghề. Phúc cũng muốn thử sức trở thành một người giỏi giang như vậy. Quyết định nộp hồ sơ dự tuyển ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không của Vietjet được chị gái ủng hộ tuyệt đối.

“Bước vào ngày hội, tôi không chỉ thi cho bản thân. Tôi cảm thấy mình còn đang thực hiện thay ước mơ cho cả chị gái”, Phúc bộc bạch.

Các ứng viên tự tin đến với ngày hội

Hành trình chinh phục những khung trời mới

Gần 400 ứng viên có mặt tại ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không của Vietjet đại diện cho một thế hệ trẻ năng động, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Dù đến từ những quốc gia hay hoàn cảnh khác nhau, họ gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu với bầu trời.

Chào mừng tất cả các ứng viên tiềm năng đến với Vietjet, ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, cho biết gia nhập Vietjet sẽ tạo cơ hội cho các bạn trẻ được làm việc trong một môi trường quốc tế, một tập thể đa quốc gia và đa văn hóa với hơn 15 năm xây dựng và phát triển.

“Gia đình Vietjet hướng đến một môi trường làm việc năng động, công bằng, lành mạnh và nhiều cơ hội phát triển, tạo nền tảng để mỗi người có thể phát huy năng lực, học hỏi và từng bước xây dựng sự nghiệp của mình”, ông Sơn chia sẻ.

Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn cho biết gia nhập Vietjet sẽ tạo cơ hội cho các bạn trẻ được làm việc trong một môi trường quốc tế

Điểm đáng chú ý trong đợt tuyển dụng năm 2026 là chính sách hỗ trợ 50% học phí đào tạo dành cho các ứng viên trúng tuyển.

Sau khi trúng tuyển, học viên được đào tạo tại Học viện Hàng không Vietjet Victoria và các đối tác quốc tế với hệ thống trang thiết bị đào tạo hiện đại, đạt chuẩn châu Âu và IATA, gồm buồng lái mô phỏng (SIM) huấn luyện phi công, các mô hình mô phỏng tàu bay, khoang hành khách, động cơ máy bay, thiết bị kỹ thuật, các phòng huấn luyện chức năng, hồ bơi tạo sóng tiêu chuẩn Olympic, sân vận động, trung tâm huấn luyện kỹ sư...

Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc tài chính Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (giữa) chào mừng các ứng viên đến với ngày hội

Song hành với cơ hội phát triển là hệ thống hơn 60 chính sách phúc lợi dành cho người lao động. Bên cạnh chính sách vé máy bay cho nhân viên và gia đình, Vietjet cũng triển khai các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế dành cho phi công và tiếp viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài, góp phần hỗ trợ người lao động yên tâm công tác.

Với thông điệp “Sẵn sàng hóa Rồng, tung cánh toàn cầu”, chuỗi Ngày hội tuyển dụng Tiếp viên hàng không Vietjet năm 2026 sẽ tiếp tục triển khai tại Hà Nội vào ngày 03/10/2026.