Gia Lai: Quy Nhơn lung linh đêm hội thuyền hoa

TPO - Khi phố lên đèn, hai bên bờ sông nối nhịp Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cũng trở nên rộn ràng bởi dòng người đổ về chờ ngắm những chiếc thuyền hoa lung linh, mở màn lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ”