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Gia Lai:

Quy Nhơn lung linh đêm hội thuyền hoa

Trương Định

TPO - Khi phố lên đèn, hai bên bờ sông nối nhịp Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cũng trở nên rộn ràng bởi dòng người đổ về chờ ngắm những chiếc thuyền hoa lung linh, mở màn lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ”

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Tối 18/9, hai phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông (Bình Định cũ, nay là Gia Lai) cùng thắp sáng đôi bờ Hà Thanh bằng những chiếc thuyền hoa rực rỡ.
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Theo ghi nhận, từ chập tối, dòng người đã bắt đầu đổ về, lựa chọn vị trí thuận lợi chờ thưởng ngoạn những chiếc thuyền hoa rực rỡ trong đêm.
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Từ lâu, sông Hà Thanh gắn bó với lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân Quy Nhơn. Dòng sông vừa tạo nên cảnh quan, giá trị sinh thái, vừa là không gian kết nối cộng đồng và những giá trị văn hóa của đô thị.
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Trong đêm khai mạc, hai bờ sông Hà Thanh hiền hòa, thơ mộng trở nên sôi động khi đông đảo người dân đổ về theo dõi các hoạt động của lễ hội. Ánh sáng từ sân khấu, khu vực hai bên bờ cùng những chiếc thuyền được trang trí nhiều màu sắc tạo nên không gian rực rỡ trong đêm.
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Điểm nhấn của chương trình là hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh”, với sự tham gia của 26 đội thi là tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và tổ chức trên địa bàn hai phường.
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Những chiếc thuyền được trang trí công phu, mang theo nhiều ý tưởng sáng tạo, lần lượt xuất hiện trên dòng Hà Thanh, tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc giữa lòng đô thị.
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Thuyền hoa mang hình tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo rực rỡ ánh đèn, nổi bật trên dòng Hà Thanh.
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Khi những chiếc thuyền rực rỡ ánh đèn xuất hiện, nhiều người thích thú, giơ điện thoại quay lại những khoảnh khắc đặc biệt của đêm hội.
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Không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng, hội thi còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và tình yêu quê hương của người dân sống hai bên bờ sông Hà Thanh. Thông qua lễ hội, hai phường kỳ vọng khai thác tốt hơn giá trị của không gian sông Hà Thanh, tạo thêm điểm đến văn hóa, vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách.
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Đôi bờ sông Hà Thanh rực rỡ trong đêm.
Trương Định
#Lễ hội thuyền hoa #sông Hà Thanh #Quy Nhơn #kết nối đôi bờ #đêm hội

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