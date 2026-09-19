Quy Nhơn lung linh đêm hội thuyền hoa

TPO - Khi phố lên đèn, hai bên bờ sông nối nhịp Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cũng trở nên rộn ràng bởi dòng người đổ về chờ ngắm những chiếc thuyền hoa lung linh, mở màn lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ”
Những chiếc thuyền được trang trí công phu, mang theo nhiều ý tưởng sáng tạo, lần lượt xuất hiện trên dòng Hà Thanh, tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc giữa lòng đô thị.
Khi những chiếc thuyền rực rỡ ánh đèn xuất hiện, nhiều người thích thú, giơ điện thoại quay lại những khoảnh khắc đặc biệt của đêm hội.
Không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng, hội thi còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và tình yêu quê hương của người dân sống hai bên bờ sông Hà Thanh. Thông qua lễ hội, hai phường kỳ vọng khai thác tốt hơn giá trị của không gian sông Hà Thanh, tạo thêm điểm đến văn hóa, vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách.