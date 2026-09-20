Yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn ở nơi phát hiện 11 lượt UAV gần Nội Bài

Hệ thống giám sát, phát hiện thiết bị bay không người lái tại Công an phường Phúc Yên đã ghi nhận 11 lượt UAV hoạt động trên địa bàn và khu vực lân cận.

Ngày 19/9, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn bay tại phường Phúc Yên.

Tại đây, ông Tuấn kiểm tra hệ thống giám sát, phát hiện UAV được lắp đặt tại công an phường.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (áo trắng) kiểm tra tại Công an phường Phúc Yên. Ảnh: CACC.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hệ thống được đưa vào vận hành từ ngày 25/8 và duy trì giám sát 24/24 giờ.

Đến nay, Công an phường Phúc Yên 5 lần phát hiện UAV hoạt động trên địa bàn và ghi nhận 6 lượt UAV tại các địa bàn lân cận.

Các tín hiệu được theo dõi, xác minh và trao đổi với đơn vị, địa phương liên quan để kiểm tra, xử lý.

Phường Phúc Yên giáp Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Công an phường phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và công an các địa bàn giáp ranh trong trao đổi thông tin, xác minh khi phát hiện UAV hoạt động.

Hệ thống giám sát phát hiện 11 lượt UAV. Ảnh: CACC.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu duy trì chế độ trực, khai thác hệ thống giám sát UAV và kịp thời xác định vị trí, người điều khiển khi phát hiện trường hợp vi phạm.

Công an phường cũng được yêu cầu rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết bị bay không người lái trên địa bàn.

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