Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn ở nơi phát hiện 11 lượt UAV gần Nội Bài

Hệ thống giám sát, phát hiện thiết bị bay không người lái tại Công an phường Phúc Yên đã ghi nhận 11 lượt UAV hoạt động trên địa bàn và khu vực lân cận.

Ngày 19/9, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn bay tại phường Phúc Yên.

Tại đây, ông Tuấn kiểm tra hệ thống giám sát, phát hiện UAV được lắp đặt tại công an phường.

fb-img-1789802306212.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (áo trắng) kiểm tra tại Công an phường Phúc Yên. Ảnh: CACC.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hệ thống được đưa vào vận hành từ ngày 25/8 và duy trì giám sát 24/24 giờ.

Đến nay, Công an phường Phúc Yên 5 lần phát hiện UAV hoạt động trên địa bàn và ghi nhận 6 lượt UAV tại các địa bàn lân cận.

Các tín hiệu được theo dõi, xác minh và trao đổi với đơn vị, địa phương liên quan để kiểm tra, xử lý.

Phường Phúc Yên giáp Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Công an phường phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và công an các địa bàn giáp ranh trong trao đổi thông tin, xác minh khi phát hiện UAV hoạt động.

fb-img-1789802321877.jpg
Hệ thống giám sát phát hiện 11 lượt UAV. Ảnh: CACC.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu duy trì chế độ trực, khai thác hệ thống giám sát UAV và kịp thời xác định vị trí, người điều khiển khi phát hiện trường hợp vi phạm.

Công an phường cũng được yêu cầu rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết bị bay không người lái trên địa bàn.

Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/yeu-cau-cua-thieu-tuong-nguyen-minh-tuan-o-noi-phat-hien-11-luot-uav-gan-noi-bai-2556838.html

VietnamNet
#Nội bài #UAV #thiết bị bay không người lái #an toàn bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe