Khách Hà Nội đi Huế bỏ quên tài sản ở sân bay Phú Bài

TPO - Phát hiện túi xách cùng máy tính bảng bị bỏ quên tại khu vực sân đỗ ô tô sân bay Phú Bài, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không nhanh chóng xác minh và trao trả cho chủ sở hữu.

Chiều 18/9, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, lực lượng Kiểm soát An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh công an thành phố vừa kịp thời xác minh, trao trả tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng cho một hành khách để quên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (phường Phú Bài, TP. Huế).

Đại diện lực lượng Kiểm soát an ninh hàng không trao trả tài sản cho anh Võ Phạm Trọng V.

Trước đó, lực lượng Kiểm soát an ninh hàng không tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một túi xách cùng máy tính bảng bị bỏ quên trên xe đẩy tại khu vực sân đỗ ô tô của sân bay Phú Bài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh chủ sở hữu số tài sản trên. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định người để quên tài sản là anh Võ Phạm Trọng V., hành khách đi trên chuyến bay từ Hà Nội đến Huế.

Lực lượng Kiểm soát an ninh hàng không sau đó đã liên hệ với anh V., hướng dẫn hoàn tất các thủ tục cần thiết và trao trả toàn bộ tài sản.

Nhận lại túi xách và máy tính bảng còn nguyên vẹn, anh Võ Phạm Trọng V. bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay Phú Bài.