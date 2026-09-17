Sắp có tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên

TPO - Dự kiến cuối tháng 10, tàu du lịch hành trình Hà Nội - Thái Nguyên chính thức được vận hành, đúng dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

UBND tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phát triển tàu du lịch Thái Nguyên và tổ chức khai thác sản phẩm trên hành trình Hà Nội - Gia Lâm - Đông Anh - Phổ Yên - Lưu Xá và ngược lại; đồng thời kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trước mắt, hai bên phối hợp hoàn thiện các điều kiện để đưa tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên vào khai thác gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra từ cuối tháng 10, trong đó trọng tâm các hoạt động từ ngày 30/10-7/11. Như vậy, tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên dự kiến sẽ hoạt động từ cuối tháng 10 tới.

Chuyến tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên chạy thử nghiệm cuối tháng 12/2024.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị hai bên chú trọng đổi mới, sáng tạo các trải nghiệm gắn với điểm đến. Bên cạnh đó, các bên cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, triển khai các chương trình kích cầu, khuyến mại phù hợp để sản phẩm sớm đi vào khai thác và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cũng cho biết, chuyến tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên được khởi động vào dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ tạo được dấu ấn tốt đối với hành khách và người dân hai địa phương.

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng cũng đề nghị Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đẩy nhanh tiến độ, từng bước hướng tới khai thác thường xuyên, ổn định và hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.