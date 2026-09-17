Tạm dừng hoạt động cầu kính cao nhất Việt Nam

Khu du lịch cầu kính Rồng Mây tại Lai Châu sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10 vì một số vấn đề được cho là "gây mất an toàn cho du khách và tài sản".

Khu du lịch cầu kính Rồng Mây tại Lai Châu sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10 vì một số vấn đề được cho là "gây mất an toàn cho du khách và tài sản".

Du khách quốc tế check-in cầu kính Rồng Mây, tỉnh Lai Châu, năm 2020. Ảnh: @weronika_sm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 17/9, ông Nguyễn Văn Huân, đại diện Khu du lịch cầu kính Rồng Mây (tỉnh Lai Châu), cho biết đơn vị sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10.

Theo ông Huân, quyết định được đưa ra do một số vấn đề "gây mất an toàn cho du khách và tài sản".

"Chúng tôi xác định an toàn của du khách và người lao động là ưu tiên hàng đầu. Tạm dừng hoạt động chắc chắn có những ảnh hưởng nhất định, nhưng trong điều kiện hiện nay, cần đặt yếu tố an toàn lên trước", ông nói.

Vị đại diện thông tin với những du khách đã mua tour có điểm dừng tại cầu kính Rồng Mây, các đơn vị tổ chức tour cần thông báo sớm về phương án điều chỉnh. Du khách có thể liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp lữ hành để kiểm tra chính sách đổi lịch hoặc điểm tham quan thay thế.

Khách đi tự túc được khuyến cáo theo dõi thông tin chính thức từ khu du lịch trước khi di chuyển.

Toàn cảnh khu du lịch cầu kính Rồng Mây. Ảnh: UBND tỉnh Lai Châu.

"Chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cho các đơn vị đã đặt dịch vụ. Khách quốc tế thường đặt tour trước 3 tháng, nên bù đắp chỉ về mặt kinh tế, còn đối với việc nhỡ tour, tuyến, ảnh hưởng đến việc định hình tour không thể bù đắp được", ông Huân nói, cho biết thêm đây là trường hợp bất khả kháng nên các doanh nghiệp lữ hành đều hiểu và chia sẻ với khó khăn của đơn vị vận hành.

Trước thời điểm tạm dừng, từ nay đến ngày 1/10, khu du lịch sẽ miễn phí vé vào cửa để tri ân người dân Lai Châu.

Theo đơn vị khai thác và vận hành, cầu kính Rồng Mây bắt đầu hoạt động từ năm 2019, trung bình đón khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm, trong đó khách quốc tế chiếm 80%, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng/năm.

Cầu kính Rồng Mây nằm ở độ cao 2.200 m so với mực nước biển, thuộc khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (cũ), tỉnh Lai Châu, cách Sa Pa khoảng 20 km.

Công trình được giới thiệu là cầu kính cao nhất Việt Nam, rộng khoảng 5 m và dài 60 m, tính từ buồng thang máy sát vách núi đá sa thạch trên dãy Hoàng Liên Sơn. Từ cầu kính, du khách có thể ngắm cảnh khu vực đèo Ô Quy Hồ, một trong "tứ đại đỉnh đèo" của vùng Tây Bắc.

Công trình được xác định là cầu kính cao nhất Việt Nam. Ảnh: UBND tỉnh Lai Châu.

Tháng 2/2022, hình ảnh một tấm kính có vết nứt tại đây gây chú ý trên mạng xã hội. Thời điểm đó, khu du lịch cho biết không phải sự cố vỡ kính mà là tấm kính cường lực được thiết kế "tạo hiệu ứng nứt vỡ" nhằm tăng cảm giác mạnh cho du khách.

Sự việc sau đó gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra và yêu cầu xử lý, đơn vị đã tháo dỡ tấm kính tạo hiệu ứng này và thay bằng kính trong suốt thông thường nhằm tạo tâm lý thoải mái cho du khách.

Tháng 6/2024, khu du lịch từng tạm dừng đón khách sau khi mưa lớn gây sạt lở đất đá và cây cối từ vách núi. Sự cố làm hư hỏng một phần khu nhà dịch vụ, đồng thời ảnh hưởng đến đường lên khu vực nhà chờ.